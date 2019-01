Festnahme in Hessen nach Datenklau bei Politikern und Prominenten

WIESBADEN - Nach dem Online-Angriff auf Politiker und Prominente ist ein 20-Jähriger in Hessen vorläufig festgenommen worden. Das teilte das Bundeskriminalamt am Dienstag in Wiesbaden mit.

dpa