Festnahme nach mutmaßlichem Anschlag auf Kim Jong Nam

vor 24 Minuten

KUALA LUMPUR (DPA) - Nach dem mutmaßlichen Giftanschlag auf einen Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un ist in Malaysia eine Verdächtige festgenommen worden.

Ein Archivbild von Kim Jong Nam (L) auf einem Fernseher in Seoul. Neben ihm sein Halbbruder Kim Jong Un. © Ahn Young-Joon (dpa)



Die 28-jährige Frau ist nach Angaben der malaysischen Polizei im Besitz eines vietnamesischen Reisepasses. Nach weiteren Verdächtigen - darunter eine zweite Frau - wird noch gesucht.

Der 45-Jährige Kim Jong Nam war am Montag auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Vermutet wird, dass er auf dem Flughafen von Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur von zwei Frauen mit einem Tuch oder einem Spray vergiftet wurde. Klarheit soll die Obduktion des Leichnams bringen. Es wird darüber spekuliert, dass der nordkoreanische Geheimdienst in den Fall verwickelt ist.

Kim Jong Nam war der älteste Sohn des früheren Diktators Kim Jong Il und wurde früher auch als möglicher Nachfolger gehandelt. Dann fiel er jedoch in Ungnade. Nach dem Tod des Vaters im Dezember 2011 rückte sein jüngerer Halbbruder an die Spitze des kommunistischen Staates auf. Kim Jong Nam lebte die vergangenen Jahre überwiegend in China und südostasiatischen Ländern.

Südkoreas Geheimdienstchef Lee Byung Ho äußerte vor Abgeordneten in Seoul die Überzeugung, dass der Nordkoreaner einem Giftanschlag zum Opfer gefallen sei. Das Regime in Pjöngjang habe seit fünf Jahren versucht, Kim Jong Nam aus dem Weg zu räumen, sagte Lee nach Angaben des Vereinigungsministeriums.

dpa