Am Sonntagmorgen ist in Erlangen ein Brand bei der Feuerwehr gemeldet worden: Auf einer Dachterrasse in der Friedrich-Bauer-Straße loderten Flammen. Die Einsatzkräfte bekämpften das Feuer von der Drehleiter aus und gingen auch durch das Treppenhaus ins Innere des Hauses. Eine Person wurde mit einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht. © Klaus-Dieter Schreiter

Nahe Rathenauplatz: Audi kracht bei illegalem Autorennen in Baustelle In der Nacht zum Samstag ist ein Audifahrer im Nürnberger Norden in eine Baustelle gefahren. Er krachte mit seinem Wagen in einen dort geparkten Mercedes. Der Fahrer eines roten Golfs hatte den Audi zuvor bei einer Fahrbahnverengung nicht rechtzeitig einscheren lassen. Die beiden Fahrer lieferten sich ein illegales Autorennen, sie fuhren mit hoher Geschwindigkeit nebeneinander.

NEA4YOUth: Zahlreiche Aktionen für die Neustädter Jugend Auch die Neuauflage von NEA4YOUth wurde zu einem vollen Erfolg. Über den freute sich Initiator Richard Dollinger, Jugendbeauftragter des Stadtrates, mit den vielen Vereinen und Organisationen, deren Engagement durch einen starken Zuspruch der Jugend bei vielfältigen Mitmachaktionen belohnt wurde.

Bamberg zaubert: Magier sorgen für Feuerspektakel in der Altstadt Bei der 20. Ausgabe des Internationalen Straßen- und Varietéfestivals "Bamberg zaubert" konnten Touristen und Einheimische am Wochenende eine ganze Reihe an spektakulären Vorführungen bewundern. Magier, Jongleure, Clowns, Akrobaten und Feuertänzer sorgten in der Altstadt bis in die Abendstunden für einen Hauch von Magie.