Ein Schweinemastbetrieb in Bindlach stand am Donnerstagabend in Flammen. Ein Feuer hatte sich zuvor in einer Hackschnitzelanlage ausgebreitet. Von dort griffen die Flammen auf einen Schweinestall über. Beide Gebäude brannten vollständig nieder. Bei dem Brand starben etwa 1000 Schweine einen qualvollen Tod. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens eine halbe Million Euro. © NEWS5 / Holzheimer