Feuer in Laufer Schule: War es Brandstiftung?

Brandermittler nehmen ihre Arbeit auf - Schaden von rund 15.000 Euro - vor 9 Minuten

LAUF - Wegen Rauchentwicklung ist am Donnerstagnachmittag die Richard-Glimpel-Schule in Lauf evakuiert worden. Es gab keine Verletzten, die Feuerwehr hatte die Lage schnell unter Kontrolle. War es Brandstiftung?

Im Einsatz waren Feuerwehrleute aus Lauf, Heuchling und Rückersdorf.



Aus noch ungeklärter Ursache ist im Laufer Förderzentrum, der Richard-Glimpel-Schule an der Bitterbachhalle, ein kleineres Feuer ausgebrochen. Nach unbestätigten Angaben soll eine Toilette Ausgangspunkt gewesen sein. Rauch sammelte sich auf zwei Stockwerken, die Brandmeldeanlage löste aus. Die Kriminalpolizei Schwabach hat jetzt die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Experten nahmen am Freitag das Gebäude in Augenschein.

Nach Informationen der Pegnitz Zeitung wurden rund 80 Schüler evakuiert. Es handelt sich dabei um drei Nachmittagsklassen. "Niemand ist zu Schaden gekommen", heißt es vor Ort. Die Feuerwehr, mit einem großen Aufgebot im Einsatz, hat den Brand unter Kontrolle. Derzeit wird das Gebäude belüftet.

Der Rettungsdienst betreut die evakuierten Schüler, die in der Bitterbachhalle untergebracht sind.

