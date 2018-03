FIFA-Council beschließt Einsatz von Videoschiedsrichtern bei WM

vor 1 Stunde

BOGOTÁ (DPA) - Bei der Fußball-WM in Russland werden in diesem Sommer Videoschiedsrichter eingesetzt. Diese Entscheidung des FIFA-Councils am Freitag in Bogotá hat DFB-Präsident Reinhard Grindel bei Twitter bestätigt.

dpa