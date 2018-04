Filmfestival in Cannes eröffnet mit "Everybody Knows"

vor 3 Stunden

CANNES - Das diesjährige Festival in Cannes wird den Film "Everbody Knows" (Todos Lo Saben) des iranischen Regisseurs und Oscarpreisträgers Asghar Farhadi zur Eröffnung zeigen.

Der neue Film des iranischen Regisseurs Ashgar Farhadi eröffnet das Festival in Cannes. © Sebastien Nogier (dpa)



Der neue Film des iranischen Regisseurs Ashgar Farhadi eröffnet das Festival in Cannes. Foto: Sebastien Nogier (dpa)



In dem komplett in spanischer Sprache gedrehten Streifen sind die Stars Penélope Cruz ("Vicky Cristina Barcelona") und Javier Bardem zu sehen, wie das Festival am Donnerstag mitteilte. Cruz und Bardem sind verheiratet und in Spanien ein Glamour-Paar. Der Film von Farhadi läuft auch im Wettbewerb für die Goldene Palme.

Das 71. Festival von Cannes startet am 8. Mai und dauert bis zum 19. Mai. Vorsitzende der Wettbewerbs-Jury ist die Schauspielerin Cate Blanchett.

dpa