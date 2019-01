Die nächsten 51 Tage regieren in Nürnberg die Narren: Mit Schwung ging es am Sonntag im Hotel Narritim in die heiße Faschings-Phase. Der Saal war proppenvoll die Laune hochangeheitert. Höhepunkt der Veranstaltung war neben akrobatischen Tanzeinlagagen der Garten auch die Inthronisation von Manuela I. und Jürgen I., dem Prinzenpaar zu Narrenberg. Selbst OB Ulrich Maly war mit seiner roten Faschingsnase am Start.