Ob Konzerte, Ausstellungen oder Großevents: nordbayern.de präsentiert eine Auswahl für den Terminkalender in Bildern.

Weihnachten kommt mit schnellen Schritten näher. Wer immer noch nicht in Weihnachtsstimmung ist, es aber gerne wäre, für den haben wir die schönsten Weihnachtsmärkte in der Region in einer Bildergalerie, die wir laufend aktualisieren, zusammengefasst.