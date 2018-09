Die Magischen Momente 2018 verwandelten den Großen Brombachsee mit Laser und Feuerwerk in ein buntes Lichtermeer. An den Stränden brannten Lagerfeuer und Fackeln und rund 6000 Gäste feierten zur Musik der vier Livebands.

Das Nürnberger Herbstvolksfest feiert Bergfest. Denn die erste Woche ist vorüber. Voller Elan geht es am Dutzendteich nun in die zweite. In Fürth laden am Sonntag Vereine und Verbände zum Stadtwaldfest. Magische Momente tun sich am Freitag rund um den Brombachsee auf und in Ebermannstadt versammeln sich Athleten und Athletinnen zum Fränkische Schweiz Marathon.