Ford prallt frontal in Kleinbus: Sechs Schwerverletzte

Mehrere Personen eingeklemmt - Staatsstraße war komplett gesperrt - vor 55 Minuten

KREUZWERTHEIM - Bei Kreuzwertheim im Landkreis Main-Spessart kam es am Freitagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein Ford kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Behindertentransporter. Sechs Insassen wurden dabei schwer verletzt.

In Unterfranken wurden am Freitag sechs Menschen nach dem Zusammenstoß eines Fords mit einem Behinderten-Bus schwer verletzt. © NEWS5



Kurz nach 15 Uhr war der mit drei Jugendlichen und zwei Betreuern besetzte Kleinbus in Richtung Kreuzwertheim unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet die 55-jährige Fahrerin eines entgegenkommenden Ford zwischen Unterwittbach und Kreuzwertheim in den Gegenverkehr. Dort kollidierte ihr Wagen frontal mit dem Kleinbus des Fahrdienstes kollidierte. Die 55-Jährige und mehrere Insassen des Busses wurden dabei in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Alle sechs Insassen der Fahrzeuge erlitten laut Angaben der Polizei schwere Verletzungen und wurden nach der medizinischen Erstversorgung mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Rettung musste die Staatsstraße über mehrere Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr hat die übrigen Verkehrsteilnehmer an dem Unfall vorbeigelenkt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg hat die Polizei einen Sachverständigen hinzugezogen. Die Polizei Marktheidenfeld hat die Unfallaufnahme übernommen.

