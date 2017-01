Auf eisglatter Fahrbahn geriet der Ford auf der Staatsstraße 23 bei Neumarkt ins Rutschen und geriet so in den Gegenverkehr, wo er frontal mit einem Audi kollidierte. Der Aufprall war so stark, dass der Motorblock des Wagens herausgerissen und zwei Meter in ein Feld geschleudert wurde. Der 23-jährige Fahrer des Fords wurde schwer verletzt. © NEWS5 / Pieknink