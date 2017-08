Frankfurt steht wegen Bombenfunds vor einer der größten Evakuierungen

FRANKFURT/MAIN - Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe steht in Frankfurt eine der größten Evakuierungen der deutschen Nachkriegsgeschichte bevor. Rund 70 000 Menschen müssen voraussichtlich am Sonntag ihre Wohnungen verlassen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

dpa