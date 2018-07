Frankreich steht im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft

vor 1 Stunde

ST. PETERSBURG - Frankreich hat durch einen 1:0 (0:0)-Sieg gegen Belgien am Dienstag in St. Petersburg das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft erreicht. Der Endspiel-Gegner wird am Mittwoch zwischen England und Kroatien ermittelt.

dpa