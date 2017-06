Frankreich-Wahl und Asien-Börsen sorgen für gute Stimmung

vor 29 Minuten

FRANKFURT/MAIN - Der Dax hat wieder Kurs auf sein Rekordhoch genommen. Für Rückenwind sorgten die positiven Vorgaben insbesondere von den asiatischen Börsen und der Ausgang der französischen Parlamentswahl.

Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes (DAX). © Fredrik von Erichsen (dpa)



Um die Mittagszeit gewann der deutsche Leitindex 0,84 Prozent auf 12 859,70 Punkte. Damit rückt die am Mittwoch erreichte Bestmarke von 12 921 Punkten wieder in Reichweite, die der Dax anschließend nicht hatte verteidigen können.

Bedenken ob der Nachhaltigkeit dieser Entwicklung taten der guten Stimmung zunächst keinen Abbruch. Da die Geldpolitik insbesondere der US-Notenbank Fed als Unterstützung zunehmend wegfalle, "wägen die Investoren das Risiko einer möglichen Sommerkorrektur gegen die Chance einer sich wieder beschleunigenden Rally ab", erklärte Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets.

Auch die anderen deutschen Indizes präsentierten sich zu Wochenbeginn freundlich: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,86 Prozent auf 25 445,18 Punkte zu und der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,61 Prozent auf 2289,11 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,92 Prozent auf 3576,52 Punkte hoch.

Bei der französischen Parlamentswahl am Sonntag hatte das Parteibündnis des französischen Präsidenten Emmanuel Macron eine absolute Mehrheit in der Nationalversammlung gewonnen. Damit sicherte sich der sozialliberale Präsident eine komfortable Machtbasis für seine Reformen, mit denen er unter anderem Frankreichs Wirtschaft international wieder konkurrenzfähig machen will.

In Asien profitierten die Aktienkurse von einem deutlichen Anstieg der japanischen Exporte. Zudem will der Indexanbieter MSCI laut Börsianern in dieser Woche über die Aufnahme chinesischer Aktien in seine weltweiten Indizes entscheiden. An der Wall Street winken dem Leitindex Dow Jones Industrial zum Wochenstart neue Rekorde.

Unter den MDax-Favoriten fanden sich die Titel von Airbus, nachdem die ersten Bestellungen zu Beginn der weltgrößten Luftfahrtmesse im Pariser Vorort Le Bourget eingegangen waren. Das Airbus-Papier kostete mit 76,50 Euro so viel wie nie zuvor - zuletzt gewannen es noch 2,08 Prozent auf 76,10 Euro.

