Frankreichs "Gelbwesten" wieder auf der Straße

vor 37 Minuten

PARIS - Tausende "Gelbwesten" sind in Frankreich wieder auf die Straße gegangen. Proteste gab es in Paris und anderen Städten im Land, wie der Nachrichtensender Franceinfo am Samstag berichtete.

Teilnehmer der «Gelbwesten»-Proteste versammeln sich in der Nähe des Arc de Triomphe, bevor sie durch Paris marschieren. © Michel Euler/AP (dpa)



Teilnehmer der «Gelbwesten»-Proteste versammeln sich in der Nähe des Arc de Triomphe, bevor sie durch Paris marschieren. Foto: Michel Euler/AP (dpa)



Die Proteste richten sich seit Mitte November gegen die Reformpolitik der Mitte-Regierung von Staatspräsident Emmanuel Macron. Ein weitereres Thema ist die als zu niedrig empfundene Kaufkraft. Einige "Gelbwesten" fordern auch einen Rücktritt des 41-jährigen Staatschefs.

Am vergangenen Samstag hatten nach Regierungsangaben 84.000 Demonstranten an den Kundgebungen teilgenommen. Dabei war es auch zu Zusammenstößen mit Sicherheitskräften gekommen.

Zur Entschärfung des Konflikts hatte Macron im Dezember mit milliardenschweren Sozialmaßnahmen reagiert. Außerdem rief er eine "Bürgerdebatte" ins Leben, bei der Bürger bis Mitte März in ihren Gemeinden Vorschläge machen können. Macron hatte in der zurückliegenden Woche selbst an einem solchen Gespräch in Süden des Landes teilgenommen.

dpa