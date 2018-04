Franzosen-Trio bei RB - Marseille mit Gustavo in der Abwehr

vor 33 Minuten

LEIPZIG - RB Leipzig tritt wie erwartet mit drei Franzosen in der Startaufstellung im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Olympique Marseille an.

Ibrahima Konaté läuft für RB Leipzig anstelle des gesperrten Kapitäns Willi Orban auf. © Jan Woitas (dpa)



In der Innenverteidigung des deutschen Fußball-Vizemeisters bietet Trainer Ralph Hasenhüttl in der Partie in der Red Bull Arena anstelle des gesperrten Kapitäns Willi Orban den 18 Jahre alten Ibrahima Konaté auf. Zweiter Innenverteidiger ist der 19 Jahre alte Dayot Upamecano. Im Angriff spielt Jean-Kevin Augustin neben Torjäger Timo Werner.

Laut taktischer Aufstellung auf der Homepage der UEFA beordert Olympique-Coach Rudi Garcia den ehemaligen Bundesliga-Profi Luiz Gustavo als Chef in die Viererabwehrkette. Dort fehlen in Adil Rami und Rolando dem Tabellendritten der Ligue 1 verletzungsbedingt die beiden Innenverteidiger. Das Rückspiel findet am 12. April im Stade Velodrome statt.

