"Tatort"-Kommissare und Obelix-Darsteller, Ministerinnen und Minister, Oberbürgermeister, eine Trägerin des Alternativen Nobelpreises: Die Nürnberger Öko-Weltleitmesse BioFach hat schon viele Promis gesehen. Neugierig geworden? Dann ab in unsere Bildergalerie.

Der Andrang war riesig. An den Kleiderstangen im Schauspielhaus hingen nicht nur Ballkleider, Kimonos, Pelze oder Trachten, es gab auch Hüte und Kinderklamotten zu erstehen. "Wir müssen Platz im Fundus schaffen", sagt Kostümchefin Eva Weber. "Und wegwerfen wäre zu schade." Deshalb sortiert sie mit ihren Mitarbeitern das ganze Jahr über Kleider aus, die das Staatstheater nicht mehr benötigt.

Das "Creole"-Weltmusikfetival in der Nürnberger Tafelhalle bot am Wochenende wieder globale Klänge aus Bayern. Preise gingen an die Band "Gankino Circus" und das "Harrycane Orchestra".