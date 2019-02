Alexander Herrmann: Von der Leichtigkeit des Kochens

Unser Tagestipp für Sonntag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der fränkische Sternekoch Alexander Herrmann gastiert am Sonntag, 10. Februar, in der Erlanger Heinrich-Lades-Halle. Ab 20 Uhr präsentiert er dort seine neue Live-Show, in der er die ganze Leichtigkeit des Kochens vorführt.

nb