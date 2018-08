Ana Vidovic gastiert mit ihrer Gitarre in Hersbruck

HERSBRUCK - Zwischen dem 11. und 18. August findet in Hersbruck das Internationale Gitarrenfestival statt. Am Dienstag wird die Kroatin Ana Vidovic zu Gast sein und in der Geru-Halle performen.

