André Rieu, Lauf-Spaß, Jacko: Unsere Wochenend-Tipps

Die Veranstaltungen in den kommenden Tagen - vor 23 Minuten

NÜRNBERG - An diesem Wochenende steigen in Eckental und Nürnberg zwei Laufwettbewerbe. Daneben konzertieren zahlreiche Stars unterschiedlicher Genres in und um Nürnberg herum. Gelacht werden darf bei Auftritten bekannter Humoristen. Das sind unsere Tipps der Woche.

Bilderstrecke zum Thema Bembers, Mross und Poetry Slam: Die Wochenendtipps Gleich zwei Lauf-Events stehen in den nächsten Tagen an. In Eckental geht der Crosslauf über die Bühne. In Nürnberg findet der dritte Lauf der Winterserie statt. Für Heiterkeit sorgen zwei Auftritte von Vince Ebert. Außerdem gastieren Stefan Mross, Glashaus und Star-Geiger André Rieu in der Region. Parallel halten die Närrischen Siedler ihre Prunksitzung ab, während zwei Multimediashows reichlich Fernweh auslösen. Diese Events und viele mehr finden Sie wie immer in unserer Veranstaltungs-Bildergalerie.