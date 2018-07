Nürnberg ist eine Kino-Stadt - und auch der Rest der Region ist cineastisch veranlagt. Wir haben uns umgesehen: diese Filme laufen neu an!

SUVs gibt es viele, echte Offroader aber nur ganz wenige. Einer von ihnen ist der Jeep Wrangler. Die neue und vierte Generation gibt sich vielseitig: Die Markenikone ist als Drei- und Fünftürer zu haben, mit kurzem und langem Radstand, in eher urban orientierter Ausführung und als kompromissloses Gelände-Raubein. Allen Versionen gemeinsam sind aber die herausragenden Offroad-Eigenschaften.

Nur zweieinhalb Stunden Autofahrt von Nürnberg entfernt: die Oberschwäbische Barockstraße. Dort kann man mehr als nur Engel und Putten in festlich-bunten Kirchen entdecken. Konzerte in Schlössern, Essen nach originalen Rezepten bringen die Barockzeit zwischen Ulm und dem Bodensee nahe.

Auf der japanischen Südinsel Kyushu dampft es aus jeder Pore der vulkanischen Erde. Das schwefel- und mineralhaltige Thermalwasser sehen die Japaner als Geschenk der Natur. Sie nutzen es ausgiebig zum Kochen und Heizen - und natürlich zum traditionellen Baden in den Onsen, von Thermalwasser gespeisten Becken. Auf dem Weg dorthin treten Fremde allerdings in so manches Fettnäpfchen...