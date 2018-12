Aurel Bereuter in der Wendelsteiner Jegelscheune

Unser Tagestipp für Freitag - vor 17 Minuten

WENDELSTEIN - Der Österreicher Aurel Bereuter überzeugt sowohl als Schauspieler, als auch als Komödiant auf einer Bühne. Mit "Die Psyche der Frau" hat Bereuter eine Beziehungssafari erstellt, in der er mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln versucht, "seine Sonja" zurückzuerobern. Am Freitag kommt Bereuter damit in die Wendelsteiner Jegelscheune. Beginn: 20 Uhr.

nb