AMG Project One: Daimlers Sportwagen der Superlative

FRANKFURT - AMG, Haustuner von Mercedes, begeht in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Anlass genug, sich ein Hypercar zu gönnen, das in der Liga von Bugatti Chiron & Co. antritt. Auf der Internationalen Automobil Ausstellung von Frankfurt (14. bis 24. September) feiert das "Project One" Weltpremiere. Der über 1000 PS starke Mega-Renner bringt Formel-1-Technologie auf die Straße.

Für Superreiche: Das Project One kostet 2,75 Millionen Euro - noch ohne Steuern. Foto: Hersteller



Es ist der Vorabend der IAA. Noch wird an vielen Messeständen letzte Hand angelegt. Die Festhalle, wo Mercedes glamouröses Quartier genommen hat, erbebt aber schon jetzt unter dem Sound von mehr als tausend Pferdestärken. Eben erst hat die elektrische und autonom fahrende Smart-Studie "Vision EQ" freundlichen Beifall geerntet. Als jetzt aber das spektakuläre Hypercar "Project One" auf die Bühne rollt, breitet sich im Publikum Aufregung aus: Die Weltpremiere des zweisitzigen Supersportwagens war mit großer Spannung erwartet worden.

Vor Jahresfrist bereits, auf dem Automobilsalon von Paris, hatte AMG eine vage Silhouette des kommenden Mega-Renners kommuniziert. "Seither sind bei uns die Telefone nicht mehr stillgestanden", sagt Dieter Zetsche. In vierzig Jahren Mercedes, so der Daimler-Chef, habe er keinen derartigen Hype erlebt.

Imposant: Das Project One ist ein über 1000 PS starkes Hyper-Car mit Technik aus der Formel 1. Foto: Hersteller



Erster Auftritt mit Lewis Hamilton

Dass es Formel-1-Pilot Lewis Hamilton ist, der das Project One mit lockenden Gasstößen auf die Bühne der Festhalle steuert, ist kein Zufall. Das allradgetriebene Hypercar bringt Hybrid-Technologie aus der F1 auf die Straße. Mit Ehrfurcht nimmt man die Eckdaten zur Kenntnis: Über 1000 PS Systemleistung. Mehr als 350 km/h Topspeed. Von 0 auf 200 km/h in weniger als sechs Sekunden. Variabler Allradantrieb, Torque Vectoring, vier Elektromotoren. Und ein 1,6-l-V6 als Direktimport aus dem Mercedes-AMG Petronas Formel 1-Rennwagen. Die Maschine ist in Mittelmotorposition vor der Hinterachse eingebaut und dreht bis auf sagenhafte 11.000 Touren. Dennoch bleibt sie unter dem F1-Drehzahllimit, sie soll schließlich handelsüblichen Saft Marke "Super Plus" vertragen und nicht nach Rennkraftstoff dürsten.

Elektrische Unterstützung leisten zwei je 120 kW starke E-Motoren an der Vorderachse (bis zu 50.000 Umdrehungen), ein weiterer – ebenfalls mit 120 kW – ist direkt am Verbrennungsmotor positioniert, ein vierter (90 kW) treibt die Verdichter-Turbine des Turboladers an. Turboloch? Von wegen.

Daimler-Chef Zetsche und F1-Star Lewis Hamilton begleiten das Debüt des Mega-Renners. Foto: Hersteller



25 Kilometer elektrische Reichweite

Ganz nebenbei kann das Hypercar auch eine sanfte Seite entwickeln: Bis zu 25 Kilometer legt es rein elektrisch zurück.

Das Project One hat sich Mercedes-Haustuner AMG zum 50. Geburtstag gegönnt. Beim Frankfurter Exponat handelt es sich noch um ein Showcar, das aber schon als sehr seriennah gelten darf. Die ersten Exemplare sollen 2019 ausgeliefert werden. "Einige Fans werden wir wohl enttäuschen müssen", meint Daimler-Chef Zetsche. Das liegt aber nicht am stolzen Preis von 2,275 Millionen Euro (plus Steuern). Sondern daran, dass die Auflage des rollenden Superlativs strikt auf 275 Einheiten limitiert ist.

Ulla Ellmer