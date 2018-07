Aston Martin geht in die Luft

NÜRNBERG - An diesem Hilfsmittel hätte James Bond - bekanntlich bekennender Aston-Martin-Fan - wohl seine Freude: Mit dem Volante Vision Concept wollen die Briten jetzt auch den Luftraum erobern. Allerdings handelt es sich bei dem dreitürigen Senkrechtstarter vorerst nur um eine Studie.

Im Anflug auf London: Das autonome Kleinstflugzeug Aston Martin Volante Vision Concept. © Hersteller



Zur Straße, zur See und nun sogar zu Luft: Als Hersteller sportlicher Luxusautomobile hat sich Aston Martin einen Ruf erarbeitet, mit dem Mini-U-Boot "Project Neptune" geht man auf Tauchstation - und das Volante Vision Concept soll himmelwärts in die Zukunft starten.

Vorgestellt wurde das Kleinstflugzeug auf der Luftfahrtshow im britischen Fairborough. Drei Personen können mitfliegen, sie nehmen in 1+2-Konfiguration unter einer großflächigen Glaskanzel und in einem edel ausgestatteten Cockpit Platz. Dezidierte Flugkenntnisse sind nicht erforderlich, denn der Luxus-Luftikus fliegt autonom.

Hybrid-elektrisch und autonom

Vorne trägt das britische Fluggerät zwei Propeller, hinten einen, somit sind Senkrechtstarts möglich. Der Antrieb erfolgt hybrid-elektrisch, in der Spitze erreicht der fliegende Volante 320 km/h.

Platz für drei: Die Passagiere nehmen in 1+2-Konfiguration unter einer Glaskuppel Platz. © Hersteller



Flugtaxen würden es in Zukunft erlauben, weiter außerhalb der ständig wachsenden Großstädte zu leben, sagt Aston-Martin-Chef Andy Palmer. Schließlich ist der Weg zur Arbeit in der Luft schneller zu bewältigen als auf der Straße, vor allem aber - so die hoffnungsvolle Einschätzung - blockieren dabei keine Staus.

Zusammenarbeit mit Rolls Royce

Beim Volante Vision Concept hat Aston Martin mit dem Triebwerkshersteller Rolls Royce und der Universität Cranfield zusammengearbeitet. Für das Design zeichnet Marek Reichman verantwortlich, der schon den DB11, den DBS Superleggera, den neuen Vantage und nicht zuletzt das Hypercar Valkyrie entworfen hat.

