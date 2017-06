Bei Kia geht es steinig zu

NÜRNBERG - Und noch ein SUV von Kia: Der "Stonic" rundet das Crossover-Programm nach unten ab und wird im Herbst auf den Markt kommen. Anders als beispielsweise beim Opel Crossland X dürfte ihm optional auch Allradantrieb weiterhelfen. Erste Skizzen haben die Koreaner bereits herausgerückt.

Kompakt-SUV Kia Stonic: Bulliger Crossover mit schießschartenschmalen Fenstern. © Hersteller



Dass Kia den SUV-Trend verschlafen hat, lässt sich nun nicht gerade behaupten. Da gibt es den Sorento, der sich im Umfeld eines VW Tiguan bewegt, außerdem den kompakten Sportage und als Besonderheit den Niro, der auf Hybridtechnik setzt, in dieser Hinsicht Ergänzung durch einen Plug-in findet und 2018 auch als reiner Stromer kommen wird.

Da hat bislang nur ein Junior im Programm gefehlt. Und auch der wird jetzt nachgeliefert. Der "Stonic" tritt im sogenannten "B-Segment" an, wo sich außer ihm schon der Opel Crossland X, der Nissan Juke oder der Toyota C-HR tummeln und wo sich zudem bald der VW T-Cross ansiedeln wird. Zur Herkunft des Namens gibt Kia an, dass er eine Wortkomposition aus "speedy" (also schnell bzw. flink) und "tonic" (Tonika, in der Musik die Bezeichnung für den Grundton einer Tonart, also neue Tonart - alles klar?) darstellt.

Der Stonic bekommt es mit Opel Crossland, Nissan Juke und dem kommenden VW T-Cross zu tun. © Hersteller



Bulliger Crossover

Erste Zeichnungen zeigen einen bulligen Crossover mit hoher Gürtellinie, niedrigem Dach und jenen schießschartenschmalen Fenstern, die der Range Rover Evoque so stilprägend eingeführt hat. Was den in Europa entworfenen Innenraum betrifft, so lässt Kia bislang nur verlauten, dass er ähnlich modern wie die Karosserie gestaltet werden soll und - natürlich - über einen zentralen, frei stehenden Touchscreen die Ansteuerung der Fahrzeugfunktionen und die Einbindung des Smartphones ermöglicht.

Die technische Basis für den Stonic liefert vermutlich der Kleinwagen Rio, auch dessen Turbomotoren bis 120 PS wird der neue Crossover wohl übernehmen. Zu vermuten steht, dass ihm außerdem als Option Allradantrieb vergönnt ist.

Premiere auf der IAA

Die Publikumspremiere findet auf der Frankfurter IAA im September statt, der Verkauf dürfte unmittelbar danach beginnen. Über Preise kann vorerst nur spekuliert werden, denkbar sind aber Konditionen, die knapp unter 20.000 Euro.

