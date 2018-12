Die B-Klasse markiert den Minivan im Mercedes-Programm. Ein gewisser konservativer Auftritt ist bauartbedingt vorgegeben. Beim neuen Modell haben sich die Designer aber alle Mühe gegeben, den B-Mercedes zumindest nicht bieder aussehen zu lassen. Vorzüge wie räumlich variables Platzangebot bleiben. Und mit dem leistungsfähigen MBUX-Multimediasystem brechen im Interieur moderne Zeiten an.

Detroit hat mehr oder weniger ausgedient, seither ist die Autoshow von Los Angeles die wichtigste Motor-Messe der USA. Nicht so groß und neuheitenbesetzt wie die Frankfurter IAA, die Tokyo Motor Show oder die Auto China von Peking, aber doch einen Rundgang wert. Gerade deutsche Automobilhersteller zeigen Präsenz in L.A., denn die Westküste der USA ist ein relevanter Absatzmarkt.

Bei der Neuauflage der kompakten 3er-Reihe setzt Mazda auf ausdrucksstarkes Design, eine konsequente Preispolitik und nicht zuletzt auf eine motorische Besonderheit: Der Skyactiv-X-Motor ist ein selbstzündender Benziner - wenn man so will also eine Kreuzung aus Ottomotor und Diesel.