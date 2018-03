Der amerikanische Multimillionär und Autonarr James Glickenhaus hat in seiner Scuderia Cameron Glickenhaus bislang Sportwagen gebaut. Jetzt begibt er sich aufs anspruchsvolle Terrain der Offroader. "The Boot" soll als Extrem-Kletterer einen neuen Höhenweltrekord für Allradfahrzeuge aufstellen und auf dem Weg von New York nach Paris die Beringsee durchschwimmen.