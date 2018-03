Car of the Year 2018: Ein Schwede schlägt sie alle

Der Volvo XC40 ist Europas Auto des Jahres - vor 5 Stunden

GENF - Der Titel "Car of the Year" ist der begehrteste aller Auto-Awards. Er wird alljährlich im Vorfeld des Genfer Automobilsalons vergeben. In diesem Jahr ging die Trophäe nach Schweden: Eine internationale Fachjury kürte Volvos brandneues Kompakt-SUV XC40 zum unangefochtenen Sieger.

Siegertyp: Volvos Kompakt-SUV XC40 holte sich den begehrtesten europäischen Autopreis "Car of the Year". © Hersteller



Der Zeitpunkt hätte für Volvo nicht besser sein können: Unmittelbar vor seiner Markteinführung am 10. März wurde der XC40 mit dem Prestigeträchtigsten unter den Autopreisen dekoriert und darf sich "Car of the Year 2018" nennen. Mit 325 Punkten fuhr das schwedische Kompakt-SUV einen deutlichen Sieg ein. Auf Rang zwei (242 Punkte) positionierte sich der Seat Ibiza auf dem Treppchen, der BMW 5er (226 Punkte) holte Bronze. Die weiteren Plätze belegten Kia Stinger (204 Punkte), Citroen C3 Aircross (171 Punkte), Audi A8 (169 Punkte) und Alfa Romeo Stelvio (163 Punkte). Insgesamt sieben Finalisten, die es unter 37 automobilen Neuheiten der vergangenen zwölf Monate auf die sogenannte Shortlist geschafft hatten.

Bilderstrecke zum Thema Car of the Year 2018: Die glorreichen Sieben Die Wahl zum "Car of the Year" ist entschieden: Aus insgesamt 37 Modellneuheiten des vergangenen Jahres hat eine unabhängige Jury zunächst sieben Finalisten gewählt, aus denen der Volvo XC40 schließlich als Sieger hervorging. Die Entscheidung von 60 Juroren aus 23 europäischen Ländern ist im Vorfeld des Genfer Automobilsalons bekanntgegeben worden.



Renommiertester aller Auto-Awards

Das Feld der Nominierten zeigt bereits auf, was die Besonderheit dieses Auto-Awards ausmacht und den Sieg umso glanzvoller erscheinen lässt: Vom Kleinwagen bis hin zur Luxuslimousine stellen sich höchst unterschiedliche Fahrzeugkonzepte zur Wahl. Es gewinnt nicht automatisch der Stärkste, Schnellste oder Luxuriöseste; auch Preis-Leistungs-Verhältnis, Sicherheit, Design oder Umweltfreundlichkeit zählen zu den Kriterien.

Car of the Year: Seit 1964 wird der Award vergeben. Zur Jury gehören 60 Fachjournalisten aus 23 Ländern. © Coty



Die Jury umfasst 60 Fachjournalisten aus 23 Ländern, Deutschland ist mit sechs Juroren vertreten, darunter auch Nürnberger Nachrichten/Nürnberger Zeitung.. Jeder Juror hat 25 Punkte zu vergeben und muss seine Wahl schriftlich begründen, dies transparent, also öffentlich auf der Homepage der Organisation (www.caroftheyear.org) einsehbar. Gleichzeitig arbeitet Car of the Year finanziell komplett unabhängig von der Automobilindustrie.

Der Titel wird seit 1964 vergeben, damals siegte der Rover 2000. Unter anderem zählen Audi 80, Ford Scorpio, Fiat Punto, Nissan Leaf, Opel Ampera und zuletzt der Peugeot 3008 zu den Siegern der letzten 54 Jahre.

Sieg im dritten Anlauf

Mit dem siegreichen XC40 schaffte es Volvo im dritten Anlauf ganz nach oben aufs Siegerpodest, nachdem 2017 bereits der S90/V90 und 2016 das große SUV XC90 einen Platz unter den sieben Finalisten ergattert hatten. Neben dem markentypisch hohen Sicherheitsstandard würdigten die Juroren das Design des XC40, aber auch den Mut der Schweden zur Selbstbeschränkung auf Drei- und Vierzylindermotoren, das Antriebsportfolio, zu dem ein Hybridmodell und eine rein elektrische Version zählen werden sowie die innovative Carsharing-Technik und das "Care by Volvo"-Abonnement, welches das klassische Geschäftsmodell des Autokaufs durch eine monatliche Abo-Rate ersetzt.

