Car of the Year 2019: Das sind die Finalisten

NÜRNBERG - Es ist der renommierteste Autopreis, der in Europa zu vergeben ist: Um den begehrten Titel "Car of the Year" bewerben sich so gut wie alle automobilen Neuerscheinungen des Jahres. Jetzt haben die Juroren ihre sieben Finalisten gewählt. Dabei hat es auch die eine oder andere Überraschung gegeben.

Car of the Year 2019: Unter den sieben Finalisten befindet sich auch die sportliche Alpine A110. Foto: Hersteller



Den besonderen Charme des Auto-Awards "Car of the Year" macht nicht nur aus, dass er schon so lange - seit 1964 - vergeben wird. Im Unterschied zu anderen Auszeichnungen gibt es auch keine Unterkategorien. Keinen Sieger in der Kategorie Kleinwagen, Vans oder SUVs also, sondern nur das eine Auto des Jahres. Eine Fachjury aus insgesamt 60 europäischen Motorjournalisten, zu der auch nordbayern.de gehört, hat nun unter Berücksichtigung von Kriterien wie Effizienz, Preis-Leistungs-Verhältnis, Innovation oder Design eine erste Vorentscheidung getroffen und aus 38 Kandidaten sieben Finalisten gekürt.

Vom Kompaktwagen bis hin zum Elektro-SUV befinden sich darunter die verschiedensten Fahrzeugkonzepte. Vermeintlich heiße Titelanwärter wie das Brennstoffzellenfahrzeug Hyundai Nexo, der Audi A1 oder der Audi A6 sowie der 3er BMW zählen durchaus überraschend nicht zu den "Glorreichen Sieben". Unter den Finalisten wird nun der Sieger ermittelt, der anlässlich des Genfer Automobilsalons Anfang März bekanntgegeben wird.

