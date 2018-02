Das ist der neue Citroen Berlingo!

Dritte Generation des Hochdachkombis - Zwei Längen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Berlingo ist gleich nach dem C3 das meistverkaufte Citroen-Modell in Deutschland. Familien lieben den Hochdachkombi als preisgünstige Alternative zum Van, Freizeitsportler schätzen die Vorzüge des variablen, großzügigen Platzangebots nicht minder. Jetzt zeigt Citroen erste Bilder der neuen und dritten Berlingo-Generation vor, die in zwei Karosserielängen erhältlich sein wird. Erkenntnis: So fröhlich hat der Franzose noch nie ausgesehen. Flankiert wird er von zwei baugleichen Geschwistern aus dem PSA-Konzern.

Citroen Berlingo: Der Hochdach-Kombi passt sich dem aktuellen Markendesign an, unter anderem mit "Airbumps". © Hersteller



Citroen Berlingo: Der Hochdach-Kombi passt sich dem aktuellen Markendesign an, unter anderem mit "Airbumps". Foto: Hersteller



Der erste Citroen Berlingo hat sich im Jahr 1996 vorgestellt. Doch seine Historie reicht noch viel weiter zurück. Schon 1950 präsentierte Citroen die Lieferwagen-Version der kultverdächtigen "Ente" 2CV, 1978 wurde dieser Kastenwagen von der Acadiane abgelöst. 1984 folgte der C15, der von einem wassergekühlten Vierzylinder statt des bislang installierten Zweizylinders angetrieben wurde.

Auf dem Genfer Automobilsalon (8. bis 18. März) kann das Publikum erstmals die neue und dritte Generation des Berlingo kennenlernen. Ersichtlich fügt sie sich in die aktuelle Designphilosophie der Marke ein, mit bulliger, steil aufragender Front, über die sich - hoch angesetzt - die Spange des weit auslaufenden Doppelwinkels zieht. Citroen-typische "Airbumps" zieren die Flanken. Geblieben sind die praktischen Schiebetüren, mit absenkbaren elektrischen Fensterhebern.

Berlingo-Kofferraum: Die Sitze lassen sich einzeln umklappen und herausnehmen. © Hersteller



Berlingo-Kofferraum: Die Sitze lassen sich einzeln umklappen und herausnehmen. Foto: Hersteller



Zwei Längen, bis zu sieben Sitzplätze

Der Berlingo baut auf der EMP2-Plattform von PSA auf, die für die Modelle der Kompakt- und Mittelklasse entwickelt wurde. Zwei Größen werden bereitstehen, "M" mit 4,40 und "L" mit 4,75 Metern Länge. Für räumliche Variabilität sorgen die drei unabhängig voneinander herausnehmbaren Rücksitze, ein umklappbarer Beifahrersitz und ein durchgehend flacher Ladeboden, der 1,70 Meter Ladelänge beschert. Das Kofferraumvolumen wächst im "M-Berlingo" um 100 auf 775 Liter an, die Befrachtung gestaltet sich denk der separat zu öffnenden Heckscheibe und der in zwei Höhen arretierbaren Kofferraumabdeckung einfach. Optional gibt es für beide Berlingo-Versionen eine versenkbare dritte Sitzreihe, so dass bis zu sieben Personen mitfahren können.

Dem Trend entsprechend lässt sich jetzt auch Citroens Hochdachkombi angemessen personalisieren und in fröhliche Farben tauchen; so stehen zwei Farbpakete - Weiß und Orange - zur Wahl. Das sogenannte Multifunktionsdach namens Modutop lässt nicht nur Licht ins Cockpit, sondern bietet zudem eine Reihe von Ablagefächern. Und auch Konnektivität muss sein, entsprechend wird das Smartphone ins Dasein an Bord eingebunden und lässt sich induktiv laden. Zu den insgesamt 19 Fahrerassistenzsystemen zählen Rückfahrkamera, Head-up-Display und Anhänger-Stabilitätskontrolle.

Modutop: Lässt nicht nur Licht ins Cockpit, sondern bietet auch Staufächer auf. © Hersteller



Modutop: Lässt nicht nur Licht ins Cockpit, sondern bietet auch Staufächer auf. Foto: Hersteller



Marktstart in der zweiten Jahreshälfte

Den Antrieb übernehmen zunächst drei Motoren, vom 1,2-l-Benziner mit 110 PS bis hin zu zwei 1,5-l-Dieseln mit 100 und 130 PS. Auch ein Automatikgetriebe (EAT8) lässt sich ordern. Marktstart wird in der zweiten Jahreshälfte sein, Preise stehen noch nicht fest. Einen Anhaltspunkt mag aber der noch aktuelle Berlingo Multispace mit 110 PS liefern, der auf 21.600 Euro kommt.

In Kürze ziehen auch Peugeot und Opel mit den baugleichen Geschwistern des Berlingo nach, mit den Neuausgaben von Partner und Combo also. Der Opel Combo hatte bislang auf dem Fiat Doblo basiert, künftig nutzt er die PSA-Architektur.

ule