Der Auto-Frühling kommt mit Macht

Genfer Automobilsalon 2018 - Neuheiten und Highlights - vor 9 Stunden

GENF - Der Genfer Salon (8. - 18. März 2018) läutet traditionell den Autofrühling ein, und 2018 geschieht dies mit reichlich Schwung. Viele Neuheiten gibt es in der Schweiz zu sehen, darunter nicht nur hyperstarke Sportwagen, charismatische Exoten und vernünftige Alltagsautos, sondern auch die ersten serienreifen Elektroautos einer neuen und reichweitenstarken Generation. Während die allermeisten Hersteller dem Diesel die Treue halten, wird er von anderen ausgemustert. Eine Genf-Neuheit geht sogar in die Luft. Und ein deutscher Hersteller musste leider draußen bleiben.

Skoda Vision X: Die Studie gibt einen Ausblick auf das kommende kleine SUV der Marke. © ule



Fast scheint es so, als würden Automessen den Glanz früherer Tage verlieren. Etliche Marken haben der IAA in Frankfurt einen Korb erteilt, auf der Detroit Motor Show fehlten Porsche, Jaguar LandRover sowie Mazda, und aktuell wurde bekannt, dass VW nicht an der Pariser "Mondial" im Oktober teilnehmen wird.

Nach Genf kommen sie dagegen praktisch alle. Volvo beehrt den Salon im Palexpo als einzige Messe auf europäischem Boden, von Audi über BMW bis hin zu den Marken des Volkswagen-Konzerns ist die gesamte Riege namhafter Hersteller vertreten, und kaum irgendwo drängen sich die faszinierenden Exoten so dicht an dicht, sei es nun Ferrari, McLaren oder der chinesische Anbieter Lvichi.

Kaufvertrag für den Supersportwagen

Zurückzuführen ist die Beliebtheit des Salons unter anderem darauf, dass er nicht nur eine Publikums-, sondern auch eine Verkaufsmesse ist. Viele zahlungskräftige Kunden unterzeichnen gleich vor Ort den Kaufvertrag für ihren neuen Supersportwagen oder Luxusliner, andere ordern Fahrzeuge in dreistelliger Stückzahl für den Firmenfuhrpark. Im Vergleich zu den letzten großen Autoshows von Tokio oder Detroit, auf denen eine eher triste Neuheitenflaute herrschte, trumpft die Branche am Lac Leman groß auf. Trotz Dieselkrise, denn ihm halten die allermeisten Hersteller die Treue - sie brauchen ihn schlicht, um die künftigen Flottengrenzwerte in Sachen CO2 einhalten zu können. Mercedes hat daher einen Diesel-Plug-in-Hybrid angekündigt, SCR-Kat wird praktisch überall obligatorisch, und nur Toyota hat anlässlich der Premiere des neuen Auris angekündigt, sich in Europa aus dem Diesel-Geschäft zurückziehen zu wollen.

Starkstromer mit über 1000 PS

Neben neuen SUVs von BMW X4 bis hin zum mächtigen Lamborghini Urus stehen also brave Kompakte wie Kia Ceed oder eben der Auris zur Schau, neben aufregenden Hypersportlern wie dem superschnellen Corbellati Missile positionieren sich faszinierende Studien wie der VW I.D. Vizzion oder das Aston Martin Lagonda Vision Concept. Die Elektromobilität ist längst Teil der Show, nicht nur in Gestalt von über 1000 PS starken Starkstromern, sondern auch in sehr seriennaher Gestalt, wie der Jaguar I-Pace und der Hyundai Kona Electric oder der Brennstoffzellen-Crossover Hyundai Nexo aufzeigen.

Ein Name fehlt allerdings doch auf der Ausstellerliste von Genf: Opel. Die Rüsselsheimer müssen auf Anordnung von PSA-Chef Carlos Tavares sparen und durften im Gegensatz zu den Schwestermarken Peugeot und Citroen nicht an den Lac Leman reisen.

Die Neuheiten in der Bilderstrecke:

