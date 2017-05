Der Müll entsorgt sich von selbst

Volvo testet ein selbstfahrendes Müllauto - Noch braucht es Menschen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Bevor das autonome Auto im privaten Individualverkehr Wirklichkeit wird, könnte es sich andere Einsatzgebiete erschließen. Die Müllabfuhr beispielsweise: Der schwedische Automobil- und Truckhersteller Volvo testet bereits ein Müllauto, das selbstständig fährt, anhält und bremst. Noch braucht es einen menschlichen Partner. Aber auch das dürfte sich ändern.

So könnte die Zukunft aussehen: Das autonome Müllauto folgt seinem "Herrn" im Rückwärtsgang. © Volvo



So könnte die Zukunft aussehen: Das autonome Müllauto folgt seinem "Herrn" im Rückwärtsgang. Foto: Volvo



Busfahrer, Lkw-Lenker, Taxichauffeure, Müllfahrer: Das sind die Berufsgruppen, die nach Exper-tenmeinung irgendwann dem autonomen Fahren zum Opfer fallen werden. Da klingt es recht gewagt, wenn Volvo im Zusammenhang mit seinem selbstfahrenden Müllauto von Arbeitserleichterung und mehr Sicherheit fürs Personal spricht. In Zusammenarbeit mit dem schwedischen Abfallentsorger Renova testet Volvo derzeit einen autonomen Mülllaster. Auch weil dieser keinen automatischen Greifarm besitzt, ist vorerst noch der Fahrer gefragt. Er muss allerdings nur ein einziges Mal aussteigen. Das Müllauto legt dann den Rückwärtsgang ein und folgt seinem "Herrn" von Tonne zu Tonne, wo es jeweils anhält, um den Inhalt des Abfallbehälters hinunterzukippen.

Die Umwelt wird geschont

Sensoren überwachen die Wege des Fahrzeugs und lassen es automatisch stoppen, wenn ein Hindernis auftaucht. Laut Volvo schont dieses System auch die Umwelt, da Gangwechsel, Lenkung und Geschwindigkeit permanent auf niedrigen Spritverbrauch hin optimiert werden.

Ein neues Einsatzgebiet wird vom Müllwagen zunächst "menschlich" gesteuert abgefahren und unter Zuhilfenahme von Sensoren und GPS-Technik erfasst. Beim nächsten Mal muss die Route dann nur noch einprogrammiert werden.

Roboter ersetzen den Fahrer

Über kurz oder lang dürfte der Fahrer und Partner des Müllwagens wohl in den Ruhestand geschickt werden. In einer ferneren Zukunft könnten Roboter seinen Job übernehmen; beispielsweise, indem sie ausschwärmen, die Mülltonnen holen, in den Schlund des Abfallautos laden und anschließend wieder vor die Haustür stellen.

ule