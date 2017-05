Der neue Top-VW heißt Arteon

Eleganter Gran Turismo - Ab 39.675 Euro - Keine Sechszylinder - vor 56 Minuten

HANNOVER - VW hat ein neues Flaggschiff: Der Arteon versteckt die enge Verwandtschaft mit dem Passat unter dem eleganten Anzug eines veritablen Gran Turismo. Auf den Markt kommt er im Juni, vorerst zu Preisen ab 39.675 Euro. Punkten kann der Neue mit opulentem Raumangebot, viel Fahrdynamik und einem umfangreichen Arsenal von Assistenzsystemen, das dem Fahrer womöglich sogar den Führerschein rettet.

Der Arteon ist kein direkter Nachfahr des Phaeton. Er pflegt Verwandtschaft mit dem Passat. © Hersteller



Der Arteon ist kein direkter Nachfahr des Phaeton. Er pflegt Verwandtschaft mit dem Passat. Foto: Hersteller



Wie sich doch die Zeiten ändern, und mit ihnen der Tonfall. Als Martin Winterkorn noch in Wolfsburg regierte, schien nur der Himmel die Grenze zu sein. In den Club der Premium-Anbieter wollte Volkswagen aufgenommen werden, in einem Atemzug genannt mit Mercedes, BMW und der Konzernschwester Audi.

Ein paar Jahre und einen desaströsen Abgasskandal später hört sich die Zielsetzung sehr viel bescheidener an. Längst ist die glücklose große Limousine Phaeton beerdigt worden. Beim neuen Flaggschiff Arteon scheut man sehr auffällig die Begriffe "Oberklasse" und "Premium". Bloß nicht zu hoch stapeln, lautet die Devise. Als Hauptkonkurrenten stehen zwar nach wie vor Modelle wie das 4er Gran Coupé von BMW oder der Audi A5 im Raum. Der Arteon ist aber als sozialkompatiblere Variante gedacht. Sprich: In ihm soll sich auch der sparsame Mittelständler wohl fühlen, der in der Außenwirkung keinesfalls protzen möchte.

Länger als der Passat

Dabei verdient der Arteon einen solch bescheidenen Blickwinkel überhaupt nicht, denn er ist ein in jeder Hinsicht sehr gutes Auto geworden. Zunächst einmal sieht er blendend aus. Kein Dinosaurier wie einst der Phaeton fährt hier vor, sondern ein Gran Turismo von fließender Eleganz, mit präziser Linienführung, einer coupéhaft nach hinten abgeschrägten Silhouette, rahmenlosen Seitenscheiben und bis zu 20 Zoll großen Alurädern. Besonders die Front überzeugt, tief senkt sich die große Motorhaube über den breiten Kühlergrill mit den sechs Chrom-Querstegen und den serienmäßigen LED-Scheinwerfern. Mit 4,86 Metern Länge streckt sich der Arteon fast zehn Zentimeter über den Passat hinaus, ist aber rund 30 Zentimeter kürzer als der verblichene Phaeton.

Die mächtigen 20-Zoll-Räder sorgen für einen eindrucksvollen Auftritt. © Hersteller



Die mächtigen 20-Zoll-Räder sorgen für einen eindrucksvollen Auftritt. Foto: Hersteller



Dem langen Radstand (2,84 m) verdanken die Passagiere opulente räumliche Verhältnisse. Im Fond sitzt man bequem zu dritt nebeneinander und findet generöse Beinfreiheit vor. Anders als zunächst geargwöhnt geraten die Köpfe selbst größere Hinterbänkler nicht mit der coupéhaften Dachschräge in Berührung. Der Arteon lädt überzeugend auf die Langstrecke ein; auch, weil sein Gepäckabteil nur als Schlund bezeichnet werden kann. 563 bis 1557 Liter fasst der Kofferraum, optional gestattet eine Durchreiche die Mitnahme extralangen Ladeguts wie etwa Skiern. Wird die Rücksitzlehne komplett umgelegt, lässt sich angeblich sogar ein Rennrad einpacken. Und optional gibt es eine elektrische Heckklappe mit praktischer Zusatzfunktion: Wenn sich der Arteon-Nutzer samt Schlüssel vom Wagen entfernt, schließt sie automatisch. Das macht dann Sinn, wenn man alle Hände voll zu tun hat, um Einkäufe oder Reisegepäck ins Haus schleppen.

Die Inneneinrichtung ist von feiner Materialauswahl und makelloser Verarbeitungsqualität geprägt, hinzu kommen exzellente Sitzen und jene gehobene Sachlichkeit, die man vom Passat kennt. Aufrüsten lässt sich die Kommandozentrale mit allem, was der Infotainment-Baukasten des Hauses hergibt, also dem volldigitalen Active-Info-Display, einem Head-up-Display und dem aufwendigen Infotainmentsystem "Discover Pro" mit üppigem 9,2-Zoll-Touchscreen und Gestensteuerung.

Der Arteon überzeugt mit Top-Verarbeitung und wertiger Materialauswahl. © Hersteller



Der Arteon überzeugt mit Top-Verarbeitung und wertiger Materialauswahl. Foto: Hersteller



Keine Sechszylinder, kein Plug-in

Für den Arteon sind zumindest vorerst und zumindest auf dem deutschen Markt nur Vierzylinder vorgesehen. Zum Start haben Kunden die Wahl zwischen drei Turbodirekteinspritzern mit jeweils zwei Litern Hubraum. Den Einstieg markiert der 150 PS starke TDI-Diesel mit einem Drehmoment von 340 Nm und einem Normverbrauch von 4,4 l/100 km. Preis inklusive 7-Gang-DSG: Ab 39.675 Euro. Darüber angesiedelt findet sich ein weiterer TDI mit 240 PS, der im Fahrbetrieb vor allem von seinen mächtigen 500 Nm Drehmoment profitiert und dem VW einen Drittelmix von 5,9 l/100 km zuschreibt. Beide Diesel weisen mit der Zusatzbezeichnung "SCR" wohlweislich auf den Stickoxid-Killer an Bord hin. Grundsätzlich wird der stärkere Selbstzünder mit Allradantrieb und 7-Gang-DSG ausgeliefert. Das verbindet ihn mit dem vorerst einzigen erhältlichen Benziner, dem 2.0 TSI mit 280 PS, 350 Nm Drehmoment und 7,3 l Spritverbrauch - einem Wert, von dem wir uns auf ersten Testfahrten nicht einmal allzu weit entfernt haben. Eine feine Maschine ist dieser TSI; er beschleunigt den Arteon in 5,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h und ermöglicht eine Maximalgeschwindigkeit von 250 km/h. Im Vergleich zum stärkeren Diesel wirkt der Benziner entschlossener in der Leistungsentfaltung, obendrein benimmt er sich kultivierter und leiser. Dabei kommt er auch noch günstiger: Während für den TDI mindestens 51.600 Euro anzulegen sind, zahlt der TSI-Käufer 49.325 Euro und spart somit über 2000 Euro ein.

Bilderstrecke zum Thema VW setzt den Arteon an die Spitze Bei VW ist man bemüht, so etwas wie eine neue Bescheidenheit zu zeigen. Das jetzt vorgestellte Flaggschiff Arteon ist deshalb kein wuchtiger Auto-Dino wie einst der glücklose Phaeton, sondern ein eleganter Gran Turismo mit viel Platz und umfangreicher Grundausstattung. Die Preise beginnen (vorerst) bei 39.675 Euro.



Drei weitere Motorvarianten werden zum Jahresende hin nachgeschoben: Das künftige Einstiegsmodell 1,5 TSI Evo mit 150 PS und Zylinderabschaltung (ab 34.475 Euro), ein weiterer TSI mit 190 PS und ein gleich starker TDI. Ein Plug-in-Hybrid ist vorerst nicht geplant.

Auf der Landstraße lässt sich der Arteon nicht lang zum Kurventanz bitten. Präzise und souverän folgt er kurvenreicher Streckenführung, auf Wunsch (und in Kombination mit den Topmotorisierungen serienmäßig) kann sich der Kunde einer adaptiven Fahrwerksregelung bedienen, die unter anderem eine stufenlose Verstellbarkeit der Dämpfer vorsieht. Selbst mit den erwähnten 20-Zoll-Schlappen fühlt sich das Leben mit dem eleganten Gran Turismo daher nie unkomfortabel an.

Führerschein außerhalb der Gefahrenzone

Recht weit gediehen ist die Kompetenz zum teilautomatisierten Fahren. Hier kommt ein umfangreiches Team an Assistenzsystemen ins Spiel. Die automatische Distanzregelung ACC geht jetzt über die Fähigkeiten eines reinen Abstandstempomaten hinaus: Die Geschwindigkeit wird nicht nur automatisch an vorausfahrende Fahrzeuge angepasst, sondern auch an Verkehrssituationen wie Kurven, Kreisverkehre und Kreuzungen. Die dazu nötigen Informationen liefern neben einer Kamera und Radarsensoren die GPS-Daten des Navis. Weil so auch Tempolimits automatisch befolgt werden, bleibt der Führerschein außerhalb der Gefahrenzone.

Drei Ausstattungsstufen: Oberhalb von "Arteon" und "Elegance" rangiert das sportliche "R Line"-Level. © Hersteller



Drei Ausstattungsstufen: Oberhalb von "Arteon" und "Elegance" rangiert das sportliche "R Line"-Level. Foto: Hersteller



Einen sicherheitstechnischen Fortschritt vermittelt der "Emergency Assist": Wenn der Fahrer gesundheitsbedingt ausfällt, steuert die Elektronik den Wagen auch über mehrere Fahrspuren hinweg an den Straßenrand und bringt ihn dort zum Stillstand.

Schon die Basisversion "Arteon" hat ziemlich viel an Ausstattung an Bord, was letztlich auch einen Anschaffungspreis rechtfertigt, der deutlich über dem eines einfachen Passat liegt, andererseits aber auf Distanz zu den Premiumgefilden bleibt. Mitgeliefert werden beispielsweise LEDs, Aluräder, schlüsselloses Schließsystem, Infotainment "Composition Media", Klimaautomatik und elektrisch verstellbare Komfortsitze. Die beiden Topmotorisierungen rollen mindestens auf "Elegance"-Level an, nur sie sind auch in Kombination mit der sportlichen Topausstattung "R Line" zu haben.

Shooting-Brake denkbar

Der Arteon wird zwar nicht - wie der Phaeton - in der Gläsernen Manufaktur Dresden produziert. Die deutsche "Staatsbürgerschaft" bewahrt er sich aber dennoch, denn VW entsendet ihn vom Werk Emden aus hinaus in die Welt. Denkbar ist übrigens auch eine weitere Karosserievariante in Gestalt eines Edel-Kombis ("Shooting Brake").

Der Phaeton hat dereinst zwar mit Zehn- und Zwölfzylindern, mit Luftfederung und Ehrgeiz in Richtung Oberklasse geprunkt. Optisch aber ist er von der anspruchsvollen Kundschaft immer als ein aufgeblasener Passat wahrgenommen worden. Mit diesem mag der Arteon zwar technisch enger verwandt sein. Beim Design zieht er aber eine deutlich schärfere Grenzlinie. Und das ist wahrscheinlich der effektivere Weg zum Erfolg.

Ulla Ellmer

VW Arteon in Kürze:

Wann er kommt: Mitte Juni

Wen er ins Visier nimmt: BMW 4er Gran Turismo, Audi A5

Was ihn antreibt: Benziner mit 280 PS, Diesel mit 150 und 240 PS

Was er kostet: Ab 39.675 Euro

Was noch folgt: Einstiegsbenziner 1.5 TSI mit 150 PS, TSI und TDI mit je 190 PS. Eventuell ein Shooting Brake