Easter Eggs: Versteckte Ostereier im Auto

NÜRNBERG - Auch im Auto kann man auf Ostereiersuche gehen: Zur Freude der Kunden und durchaus auch zur eigenen verstecken Designer gerne kleine Symbole an Bord - sogenannte "Easter Eggs". Bei Opel beispielsweise ist es ein Hai, bei Volvo die Spinne. Besonders kreativ zeigt sich Jeep. Und Tesla wählt den digitalen Weg.

Mutter und Kind: Jaguar-Chefdesigner Ian Callum hat am E-Pace dieses kleine Logo versteckt. © Hersteller



In der Computerwelt sind Easter Eggs wohlbekannt: Die Entwickler von Software und Spielen verstecken gelegentlich witzige Gimmicks in ihren Programmen, die sich nur dann offenbaren, wenn der kundige (oder ahnungslose) Nutzer eine bestimmte Tastenkombination betätigt. Beim Layoutprogramm Quark X-Press marschierte so unversehens ein kleiner Alien herbei und zerschoss fröhlich Text- oder Bildkästen, Excel 97 verbarg einen Flugsimulator, in "Grand Theft Auto: Vice City" tat sich ein versteckter Raum auf, in dem ein Osterei mit der Aufschrift "Happy Easter" wartete.

Shark-Attack: Im Opel Adam geht als "Easter Egg" in Hai auf Raubzug nach den kleinen Fischen. © Hersteller



Designer hinterlassen ihre Spuren

Auch Autodesigner hinterlassen so gerne ihre Spuren. Bei Opel beispielsweise herrscht seit Jahren Hai-Alarm an Bord. In Adam, Corsa, Astra, Insignia und Zafira versteckt sich der Raubfisch an verschiedenen Stellen, auch die neuen Modelle Crossland X und Grandland X folgen dieser Tradition. Sie geht zurück auf einen Sonntagnachmittag im Jahr 2004, an dem der Designer Dietmar Finger zuhause über der Gestaltung einer profanen Handschuhfach-Wand mit Rippenstruktur brütete und von seinem Sohn gefragt wurde: "Papa, warum zeichnest du nicht direkt einen Hai?". Aus der Idee wurde eine fester Brauch. Er ermuntere seine Designer stets, bei neuen Entwürfen kleine Haie im Innenraum zu verstecken, sagt der heutige Interior-Designer Karim Giordimaina, der sympathischen Wirkung wegen. Beim Adam erfolgt die Shark-Attack also am Becherhalter, beim Zafira unter der kleinen Gummimatte einer Ablage, beim Crossland X am Handschuhfach.

Selbst Premiumhersteller zeigen Humor. So hatte Jaguars Designchef Ian Callum höchstpersönlich die Idee, dem neuen Kompakt-SUV E-Pace neben dem bekannten Raubkatzen-Logo ein winziges weiteres zu verpassen. Es zeigt eine geduckt schleichende Jaguar-Mama, der ihr tapsiges Baby folgt. Der Kunstgriff schafft auch hier Sympathien und soll von vornherein jeglichen Vorwurf der Hochnäsigkeit brechen. Bei allem Premium-Anspruch, erklärt Callum, dürfe ein Jaguar "zwei Dinge niemals sein: vulgär und arrogant". Weitere Botschaft: Auch Autodesigner sind nur Menschen.

Bei Volvo verfiel Chefdesigner Thomas Ingenlath auf die Idee mit dem Easter Egg, und wiederum ist es eines der tierischen Art. Im Innenraum des feinen XL-SUV XC90 lauert eine Spinne im Netz, versteckt ist sie im Deckel eines Ablagefachs. Weil sich dieses Fach im Fond befindet, wo die Kids mitreisen, trägt sie ein unverfänglich breites Lächeln im großäugigen Gesicht.

Besonders kreativ beim Ostereier-Verstecken zeigt sich Jeep. An der Heckscheibe des Kompakt-SUVs Renegade schlurft ein zotteliger Yeti daher, unter der Gummimatte eines Ablagefachs offenbart sich eine Karte der Mojave-Wüste, neben dem Tankdeckel ist eine Spinne eingeprägt, die via Sprechblase lässig "Ciao Baby" grüßt. Die kultige Grafik des Kühlergrills (OIIIIIIIO) findet sich in der Rückenlehne der Sitze ebenso wieder wie in den Front- und Rücklichtern oder an der Befestigung des Rückspiegels. Und am unteren Rand der Windschutzscheibe tuckert der militärische Ur-Jeep "Willys" entlang.

Daumen vom Designer: Jean Semeriva hat seinen stilisierten Fingerprint am Renault Zoe hinterlassen. © Hersteller



An Renaults Elektromobil Zoe hat Designer Jean Semeriva buchstäblich seinen Fingerabdruck hinterlassen, konkret den vom Daumen. Wer sucht, der wird an den hinteren Türgriffen fündig.

Infotainment im Unterwasser-Modus

Viel ist vom Auto als rollendem Computer die Rede, und so macht sich Tesla auf digitale Art seinen Spaß mit den Easter Eggs. Im flügeltürigen Model X legte auf Knopfdruck und Passworteingabe schon mal eine Disco- oder Weihnachtsshow los, in Model X und Model S zeigte das Navi plötzlich die Marsoberfläche an. Ein anderes Easter Egg, das die Programmierer in der Tesla-Limousine versteckt haben, zauberte via Infotainment - Passwort 007 - den Lotus Esprit S1 aus dem Bond-Streifen "Der Spion, der mich liebte" im Unterwassermodus auf den Screen, Tauchtiefen-Skala inklusive. Ein Osterei mit realem Bezug: Den Film-Lotus ("Wet Nellie") hat Tesla-Chef Elon Musk im Jahr 2013 für rund eine Million Dollar ersteigert.

