Elektronisches Schutzschild für Motorradfahrer

GROSS-GERAU - Motorradfahrer leben gefährlich. Eine neue Technik soll für mehr Sicherheit sorgen, indem sie Bikes und Autos vernetzt. Bosch hat sie zur Prototypenreife entwickelt.

Motorrad-zu-Auto-Kommunikation: Noch bevor das Motorrad sichtbar ist, wird es vom Pkw erkannt. Das kann Leben retten. © Bosch



Unübersichtliche Strecken, Kreuzungen, Überholmanöver: In solchen Situationen werden Motorradfahrer oft schlicht übersehen - es kommt zum Unfall. Jeder dritte davon könnte laut Bosch mit der Motorrad-zu-Auto-Kommunikation vermieden werden. Das Stichwort lautet: Vernetzung.

Bike und Auto sprechen miteinander

Und so funktioniert das Bosch-System: Fahrzeuge im Umkreis von mehreren hundert Metern tauschen bis zu zehn Mal pro Sekunde Informationen zu Fahrzeugtyp, Geschwindigkeit, Position und Fahrtrichtung aus. Ehe also ein Motorrad für den Autofahrer und dessen Fahrzeug-Sensoren erkennbar ist, können sie es dank der Technologie indirekt sehen. Erkennt das System eine drohende Gefahrensituation, warnt es den Motorrad- und den Pkw-Fahrer zum Beispiel mittels Warnton und Warnhinweis im Cockpit. Umgesetzt wird das Projekt laut Bosch-Geschäftsführer Dr. Dirk Hoheisel mit den Partnern Autotalks, Cohda Wireless und Ducati: "Wir lassen Motorrad und Auto miteinander sprechen und schaffen damit das digitale Schutzschild für Motorradfahrer", so Hoheisel.

