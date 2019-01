Noch kommt die Elektromobilität nicht richtig in die Gänge, die Zahl der Anträge auf Fördergelder blieb auch 2018 hinter den Erwartungen zurück. Wir zeigen die zehn beliebtesten E-Modelle in der Bilderstrecke.

Der A1 ist das kleinste Modell mit den vier Audi-Ringen. Das heißt aber nun nicht, dass er niedlich aussieht. Die neue Generation präsentiert sich vielmehr in maskulinerem, aggressiveren Design, das an den legendären Sport quattro erinnern soll. Außerdem rüstet der A1 in digitaler Hinsicht kräftig auf - und verzichtet künftig auf den Diesel.