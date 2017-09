Verhältnismäßig spät entsendet auch Citroen einen Vertreter in den Klub der kompakten SUVs. Der C3 Aircross folgt dem Minivan C3 Picasso nach und hat sich bei aller rustikal-lifestyligen Optik einiges von dessen Variabilität bewahrt. Die Diesel arbeiten mit SCR-Kat und AdBlue als Stickoxid-Killern. Verkaufsstart ist am 11. November zu Preisen ab 15.290 Euro.

Auch wenn 2017 eine Reihe von Herstellern der Internationalen Automobil Ausstellung von Frankfurt ferngeblieben sind, so ist die IAA noch immer ein großes Auto-Ereignis. Nach dem Abgas-Skandal üben sich die Hersteller in Demut - und in einem Bekenntnis zur Elektromobilität. Aber auch der Diesel ist längst nicht abgeschrieben. Ein Messerundgang.