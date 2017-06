Internationaler Führerschein: Wo braucht man ihn?

In manchen Reiseländern ist das Zusatzdokument Pflicht - vor 2 Minuten

NÜRNBERG - Nicht nur Auto-Reisende setzen sich im Ausland mitunter ans Steuer. Auch wer nach Griechenland oder in die USA jettet, mietet sich dort womöglich ein Fahrzeug. In manchen Reiseländern ist die Vorlage eines Internationalen Führerscheins Pflicht. Zumindest im Falle eines Unfalls oder einer Polizeikontrolle sollte man ein solches Dokument vorzeigen können.

Internationaler Führerschein: Das Zusatzdokument wird von der Fahrerlaubnisbehörde des Wohnorts ausgestellt. © dpp AutoReporter



Wer ins Ausland reist, tut das nicht ohne Personalausweis oder Reisepass. Aber benötigt man auch einen Internationalen Führerschein? Das kommt aufs Reiseland an. In den EU-Staaten sowie in Norwegen, Liechtenstein, Island, der Schweiz und in der Türkei genügt der deutsche Führerschein. Für Albanien, Moldawien, Russland und die Ukraine empfiehlt der ADAC hingegen „unbedingt“ einen Internationalen Führerschein. Auch sollte man ihn in Ländern außerhalb Europas dabei haben – schon, um Verständigungsprobleme mit Autovermietungen oder Polizei zu vermeiden. Zwingend vorgeschrieben ist die internationale Fahrerlaubnis in Ländern wie Argentinien, Brasilien, Chile, Namibia, Südafrika und Singapur.

Hohe Bußgelder drohen

Auch USA-Reisenden rät der ADAC zur Mitnahme eines Internationalen Führerscheins. In vielen US-Bundesstaaten sei die Rechtslage nicht eindeutig, heißt es vonseiten des Clubs, in Einzelfällen hätten Urlauber schon hohe Bußgelder wegen des Nichtmitführens zahlen müssen.

Der Internationale Führerschein ist ein Zusatzdokument zur nationalen Fahrerlaubnis, das meist drei Jahre lang gilt. Beantragt wird er bei der Fahrerlaubnisbehörde des Wohnorts. Sie berechnet dafür eine Gebühr von etwa 16 Euro. Voraussetzung ist allerdings, dass der alte graue oder rosafarbene Führerschein in einen neuen EU-Scheckkarten-Führerschein umgetauscht wird.

Übrigens: Während eines Fahrverbot in Deutschland muss auch der Internationale Führerschein in amtliche Verwahrung gegeben werden.

