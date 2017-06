Jaguar F-Pace: Noch mehr Motoren

NÜRNBERG - So ist es schon bei Porsche gelaufen, und so sieht es jetzt auch bei Jaguar aus: Die markeninterne Hitliste wird von einem SUV angeführt. Der F-Pace hat sich für die Briten zum Verkaufsschlager entwickelt. Die jetzt erhältlichen neuen Zweiliter-Vierzylinder dürften den Erfolg noch befeuern.

Jaguar F-Pace: Neue Zweiliter-Vierzylinder ergänzen das Programm. Der stärkste leistet 250 PS. © Hersteller



Bei seiner Vorstellung vor einem Jahr haben sich viele gefragt, ob ein SUV zu Jaguar passt. Die Frage ist inzwischen beantwortet: Ja, den der F-Pace agiert sogar recht erfolgreich. Seit Mai vergangenen Jahres und bis einschließlich April 2017 haben die Engländer in Deutschland knapp 4000 Einheiten verkauft. Der F-Pace wird in diesem Jahr zum bestverkauften Modell von Jaguar avancieren und es auch künftig bleiben. Dazu werden nicht zuletzt die neuen Zweiliter-Vierzylinder beitragen, die jetzt als Benziner und Diesel lieferbar sind. Die sogenannten Ingenium-Motoren erweitern das Angebot nach unten.

Wir fuhren die beiden Topversionen der neuen Zweiliter-Aggregate. Zunächst den stärksten Diesel, der dank variablem Twin-Turbolader 240 PS leistet. Er passt durchaus zum F-Pace, weil er mehr Kraft hat als die beiden anderen Zweiliter-Dieselmotoren mit 163 PS und 180 PS. Zudem spricht sein hohes Drehmoment von maximal 500 Newtonmetern für ihn. Allerdings könnte noch ein wenig Feinschliff nicht schaden, denn die Maschine gibt sich nicht sonderlich geschmeidig, speziell, was die Arbeit des Start-Stopp-Systems betrifft.

Ingenium-Maschine: Die Zweiliter-Vierzylinder nutzen den gleichen Motorblock, ob Benziner oder Diesel. © Hersteller



Fahrfreude im Top-Benziner

Richtig Fahrfreude kommt dagegen beim Top-Benziner der "Zweiliter-Bande" auf: Der 250 PS starke Turbo wuchtet zwar mit 365 Newtonmetern weniger Drehmoment auf die Kurbelwelle als der 240-PS-Diesel mit 500 Nm, aber er hängt in der Praxis besser am Gas, entfaltet die Kraft harmonischer und zieht aus niedrigen Touren besser durch. Nur beim Verbrauch kann der Benziner mit 7,4 l/100 km (170 g/km CO2) den Diesel nicht schlagen, der nur 5,8 l/100 km im genormten Mix konsumiert. Beide Motoren arbeiten mit der vorzüglich schaltenden Achtgang-Automatik. Der starke Benziner "25t" hat serienmäßig Allradantrieb. Demnächst soll als Spitzenmodell ein 300 PS-Benziner folgen.

Auf besondere Sparsamkeit und geringen Schadstoffausstoß getrimmt hat Jaguar den Einstiegsdiesel mit 163 PS: Er nippt nur am Kraftstoff, was einen Normverbrauch von 4,8 oder 4,9 l/100 km (Sechsgangschaltgetriebe), entsprechend ab 126 g/km CO2-Ausstoß, ergibt. Für Sparfüchse gewiss ein verlockendes Angebot ab 43.560 Euro. Alle sind mit SCR-Abgasreinigung ausgerüstet. Den stärksten Vierzylinder-Diesel erhält der Kunde ab 52.860 Euro, der stärkste Vierzylinder-Benziner kostet 51.160 Euro. Darüber bleiben die V6 Kompressor-Aggregate angesiedelt.

Jaguar XF Sportbrake: Ungetarnt feiert er seine Weltpremiere am 14. Juni in Wimbledon. © Hersteller



Mehr Fahrdynamik

Mehr Fahrdynamik verspricht die nun auch einzeln bestellbare variable Dämpferverstellung "Adaptive Dynamics". Bei ersten Probefahrten mit den neuen F-Pace-Modellen haben wir den Eindruck, dass der Fahrer bei der Lenkung in haarigen Kurven schon zupacken muss. Vielleicht ganz gut im Vergleich zu allzu leichtgängigen Lenksystemen, dann verschätzt man sich nicht so schnell. Mehr Komfort bieten die 20-Wege-Sitzeinstellungen und die elektrisch höhenverstellbaren Kopfstützen. Erweitert werden zudem die Assistenzsysteme, die bessere Sicherheit bei unübersichtlichen Sichtverhältnissen gewährleisten. Nicht zuletzt zieht das Infotainment-System "Touch Pro" in alle Baureihen ein. So kann der Beifahrer sich auf dem gesplitteten Bildschirm einen Film ansehen, während der Fahrer die Navigationskarte im Auge behält.

Elektrischer I-Pace kommt 2018

Die neuen Vierzylindermotoren kommen auch den Jaguar-Limousinen XE und XF zugute. Weltpremiere feiert der XF Sportbrake am 14. Juni in Wimbledon; er kommt im Herbst auf den deutschen Markt. Den elektrischen I-Pace kündigen die Engländer für 2018 an.

Ingo Reuss