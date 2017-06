Kind im Auto: Rückwärts sitzt es sich am sichersten

NÜRNBERG - Eine rückwärts gewandte Lebenseinstellung gilt nicht als empfehlenswert, eine rückwärts gewandte Sitzposition hingegen schon. Zumindest dann, wenn es um die Mitnahme von Kindern im Auto geht. Experten bemängeln, dass die Kleinen zu früh in Fahrtrichtung transportiert werden und legen die sogenannten Reboard-Sitze bis zu einem Alter von etwa vier Jahren ans Herz. Schweden dient hier als Vorbild - aus gutem Grund.

Fachleute empfehlen Reboard-Sitze bis zum Alter von drei bis vier Jahren. Foto: Volvo



Mit leichtem Schaudern erinnern sich die Älteren unter uns daran, wie in ihrer Kindheit die Mitfahrt im Auto ausgesehen hat: Nicht selten war ein VW Käfer das Verkehrsmittel der Wahl, der sich einem Frontalaufprall ohne Knautschzone (der Motor saß ja hinten), dafür aber mit dem explosiven Potenzial eines vorne installierten Tanks entgegenstellte. Die (straflose!) Anschnallpflicht auf den Vordersitzen wurde erst 1976 eingeführt, für die Rücksitze trat sie sogar erst 1984 in Kraft. Und von speziellen Kindersitzen war lange Zeit überhaupt nicht die Rede. Dabei dokumentieren die Gesetze der Physik eindeutig, wie wichtig das Thema Kindersicherung ist: Schon ein Aufprall mit 30 km/h entspricht dem ungebremsten Fall aus einer Höhe, die acht übereinandergestapelten Stühlen entspricht. Und bei einem Crash mit 40 km/h entwickelt bereits ein 30 kg leichtes Kind die Wucht von einer Tonne.

Zwei verschiedene Normen für Kindersitze

Bis sich auch der Gesetzgeber der Sicherung der kleinsten Passagiere annahm, dauerte es dennoch bis zum Jahr 1993. Erst dann wurden geeignete Rückhalteeinrichtungen für Kinder bis zu zwölf Jahren beziehungsweise einer Körpergröße von 150 Zentimetern vorgeschrieben. Das Gesetz hat bis heute Bestand. Die Frage, was unter solch einer geeigneten Rückhalteeinrichtung zu verstehen ist, sorgt unter Eltern allerdings nicht selten für Verwirrung. Im Augenblick gelten parallel zwei Normen. Bei der ersten handelt es sich um ECE R44/04, gemäß der die Europäische Union Kindersitze in fünf verschiedene Klassen unterteilt, die sich jeweils nach dem Gewicht des Kindes richten:

- Klasse 0, bis 10 kg, Sitzposition rückwärtsgerichtet

- Klasse 0+, bis 13 kg, Sitzposition rückwärtsgerichtet

- Klasse I, 9 bis 18 kg, Sitzposition vorwärtsgerichtet

- Klasse II, 15 bis 25 kg, Sitzposition vorwärtsgerichtet

- Klasse III (Sitzerhöhung ohne Rückenlehne), 22 bis 36 kg, Sitzposition vorwärtsgerichtet

Der Platz hinten rechts ist zur Unterbringung eines Kindes am besten geeignet. Foto: ADAC



Seit 2013 existiert zudem die ECE-Regelung R 129, auch bekannt als i-Size-Norm. Hier ist nicht das Gewicht des Kindes maßgeblich, sondern seine Körpergröße. Außerdem schreibt R 129 unter anderem vor, dass der Kindersitz per Isofix-System befestigt werden muss und dass das Kind mindestens bis zum 15. Lebensmonat rückwärtsgerichtet (Reboard) unterzubringen ist. Die erste Phase von R 129 kümmerte sich um die Sicherheit von Kindern von der Geburt bis zu einer Körpergröße von 105 Zentimetern. Die zweite, ab Sommer 2017 gültige, erweitert dies auf 100 bis 150 Zentimeter. Phase drei wird derzeit noch diskutiert und für 2019 erwartet.

15 Monate sind zu früh für den Umstieg

Fachleute halten den Reboard-Sitz auch für Kinder, die älter als 15 Monate sind, für die weitaus sicherere Wahl. „Viele Eltern erlauben ihren Kindern zu früh, mit dem Gesicht in Fahrtrichtung zu sitzen“, sagt Lotta Jakobsson, die im Safety-Centre von Volvo den Bereich Unfallvermeidung verantwortet. Ihrer Meinung nach sollten die Kleinen bis zu einem Alter von drei oder vier Jahren in rückwärtsgerichteten Sitzen transportiert werden. Grund: Bei einem Frontalcrash - der häufigsten und in aller Regel gefährlichsten Unfallart - wird der Kopf mit großer Wucht nach von geschleudert. Selbst für den erwachsenen Körper ist dies eine extreme Belastung. Im Falle der kleinen Passagiere kann sie aber schlimme Schädigungen des Gehirns zur Folge haben und sogar tödlich sein.

Daran tüftelt Volvo: Aufblasbarer Kindersitz, der sich platzsparend in einer Tasche unterbringen lässt. Foto: Volvo



Bei Kindern, und da vor allem bei Babys, ist der Kopf im Vergleich zum restlichen Körper überproportional groß und schwer. Während der Kopf eines neun Monate alten Babys 25 Prozent des Körpergewichts ausmacht, sind es bei einem erwachsenen Mann nur noch sieben Prozent. Gleichzeitig, und das macht die Sache besonders fatal, sind bei Babys und Kleinkindern Nackenmuskulatur und Halswirbelsäule noch nicht voll entwickelt und gefestigt. Die Kraft, mit der der Kopf nach vorne geschleudert wird, kann also kaum bzw. nur unter höchster Verletzungsgefahr abgefangen werden. Der Vorteil von Reboard-Sitzen besteht darin, dass der kleine Mitfahrer im Falle eines Unfalls zunächst in den Sitz hineingedrückt wird. Danach fällt der Kopf zwar auch nach vorne, aber mit wesentlich geringerer Wucht als im nach vorne gerichteten Kindersitz.

Schweden als Vorbild

In Schweden ist es seit langem Usus, Kinder bis zu einem Alter von vier Jahren in Reboard-Sitzen unterzubringen; nach vorne gerichtete Lösungen sind für diese Altersgruppe praktisch nicht erhältlich. Die Konsequenzen lassen sich aus der Unfallstatistik ablesen: Während in Deutschland die Zahl der im Auto getöteten und verletzten Kleinkinder dann signifikant ansteigt, wenn sie – im Alter von etwa einem Jahr – von der Reboard-Babyschale in den nach vorne gerichteten Kindersitz umsteigen, bleibt die entsprechende Quote in Schweden auf deutlich niedrigerem Level. Seit 40 Jahren hat es in dem skandinavischen Land keinen tödlichen Unfall in einem Reboard-Sitz gegeben.

Reboarder, die für größere Kinder (sogar bis zu 36 kg Körpergewicht) geeignet sind, gibt es freilich auch in Deutschland. Allerdings erfordern sie eine relativ hohe Investition, 300 bis 500 Euro müssen einkalkuliert werden. Wichtig zu wissen: Wenn ein Reboard-Sitz installiert ist, muss der Beifahrer-Airbag deaktiviert werden. Der Seitenairbag richtet nach Ansicht von Experten hingegen keinen Schaden an.

1964 erprobte Volvo einen Reboard-Prototypen im "Buckel-Volvo" PV544. Foto: Volvo



Inspiration vom Astronauten-Sitz

Die schwedische Reboard-Tradition liegt auch darin begründet, dass es Professor Bertil Aldman von der Technischen Hochschule Chalmers in Göteborg war, dem in den 1960er Jahren die Idee für einen solchen Kindersitz kam. Inspirieren ließ er sich von jenen Spezialsitzen, die im Rahmen der Gemini-Mission für Astronauten entwickelt worden waren, um die bei Start und Landung anfallenden massiven G-Kräfte abzufangen und über den gesamten Rücken der Männer zu verteilen.

Speziell Volvo hat bereits in den frühen 1960er Jahren Kindersitze in Crashversuchen getestet. Ein erster rückwärts gewandter Prototyp wurde 1964 im sogenannten "Buckel-Volvo" PV544 erprobt. 1967 wurde dann der erste Kindersitz an einen Kunden verkauft, damals noch als drehbarer und als Zubehör für den Volvo Amazon (PV121) erhältlicher Beifahrersitz mit speziell gepolsterter Rückenlehne. Seit 1972 bieten die Schweden "richtige" Reboard-Sitze an.

Auf den nächstgrößeren Sitz sollte man möglichst spät wechseln, letztlich erst dann, wenn das Kind endgültig aus dem bisherigen Rückhaltesystem herausgewachsen ist. Als Anhaltspunkt gilt, dass der Scheitel nicht über die Oberkante des Kindersitzes hinausragen sdarf. Ob eine sogenannte Sitzerhöhung bereits zu vertreten ist, lässt sich vor allem an der Gurtführung erkennen: Der Gurt darf nicht über die Magengegend verlaufen, sondern muss so weit unten sitzen wie möglich, also quer über dem Becken oder den Oberschenkeln liegen.

Könnte als Option bald kommen: Ein drehbarer Kindersitz, der den Beifahrersitz ersetzt. Foto: Volvo



Drehbarer Reboarder statt Beifahrersitz

Der richtigen Gurtpositionierung wegen sollten Eltern auch keinesfalls der Versuchung erliegen, das Kind zu früh ganz ohne Sitzerhöhung zu transportieren. Auch aus diesem Grund bietet beispielsweise Volvo fest ins Auto integrierte Kindersitze bzw. Sitzerhöhungen an, und zwar in jenen Modellen an, die besonders gern von Familien gekauft werden, den SUVs XC60 und XC90 beispielsweise, den Kombis V60 und V90, aber auch der großen Limousine S90. "Wir wollen die Sicherung von Kindern so einfach und komfortabel wie möglich gestalten", sagt Volvo-Sprecher Michael Schweitzer. Für die Zukunft tüfteln die Schweden noch an weiteren Lösungen: Einem aufblasbaren Kindersitz beispielsweise, der sich zusammenfalten und in einer Tasche mitnehmen lässt. Oder einem drehbaren Kindersitz, der den Beifahrersitz ersetzt. Letzteres System könnte schon bald auf den Markt kommen.

Dass die gesetzliche Pflicht zur Sicherung von Kindern im Auto erst seit 24 Jahren besteht, mutet rückblickend kaum glaublich an. Dass sie sich segensreich ausgewirkt hat, lässt sich zwar eindrucksvoll aus der Unfallstatistik ablesen: Kamen nach Angaben des Statistischen Bundesamts im Jahr 1992 noch 207 Kinder als Mitfahrer im Auto zu Tode, sind es 2016 nur noch 33 gewesen. Doch auch das sind noch 33 zu viel.

