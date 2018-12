Mercedes B-Klasse: Moderne Zeiten für den Minivan

MALLORCA - Seit Mercedes die erste Generation der A-Klasse durch ein dynamisiertes Modell ersetzt hat, bleibt der B-Klasse die Rolle des Minivans im Programm. Die spielt sie mit Erfolg, wobei der Ruch einer gewissen Biederheit ihrer Beliebtheit keinen Abbruch tut. Die jetzt vorgestellte neue Version sieht durchaus schicker aus als der Vorgänger und bricht mit dem topmodernen MBUX-Multimediasystem (Mercedes-Benz User Experience) ins digitale Zeitalter auf. Zudem hat der B-Mercedes an Raum und Variabilität gewonnen. Und auch dem Diesel bleibt er treu.

B-Klasse: Der minivanartige Mercedes erfreut sich aufgrund seiner räumlichen Variabilität Beliebtheit. © Hersteller



Sie ist neu, aber gegenüber dem Vorgängermodell auf Anhieb nicht so leicht als dritte Generation zu erkennen. Das liegt einfach am Format, das Kompaktvans zu eigen ist. Auch wenn bei der neuen B-Klasse von Mercedes in optischen Details einiges verändert wurde - die Scheinwerfer zum Beispiel, die schmaler und somit "dynamischer" geworden sind. Dabei scheidet für die B-Klasse die eigentlich heutzutage nachgefragte Rolle als Crossover aus, denn es fehlt am Allradantrieb. Nein, Moment: Der wird etwas später nachgeliefert. Ansonsten bringt die B-Klasse alles mit, was ein Familienauto ausmacht: Viel Platz für bis zu vier oder notfalls auch fünf Personen und Reisegepäck für alle.

Mehr Platz, verschiebbare Rückbank

Im Innenraum legen die Maße zu, so gibt es 30 Millimeter mehr Radstand - jetzt analog zur A-Klasse - wobei die hohe Sitzposition beibehalten bleibt. Künftig steht aber mehr Freiraum in puncto Höhe und Ellbogenfreiheit zur Verfügung. Im Gepäckraum werden die Möglichkeiten zur Beladung verbessert, zusätzlich ist jetzt optional eine um 14 Zentimeter verschiebbare Rückbank verfügbar. Erstmals liefern die Stuttgarter auch ein Head-up-Display. In der Armaturentafel fällt das große Display des modernen und ebenfalls aus der A-Klasse importierten MBUX-Multimediasystems auf. Im Basismodell ist das Display zwar kleiner, aber dennoch voll digital.

Komfort bieten auch die Sitze: Sie erlauben eine Wohlfühl-Kur - der Clou ist die Sitzposition, die auf längeren Reisen automatisch leicht verändert wird.

B-Mercedes: Aus einem Minivan wird kein Sportwagen. Trotzdem sieht die neue B-Klasse dynamischer aus. © Hersteller



Drei Fahrwerksvarianten

Neben dem Serienfahrwerk bietet Mercedes optional zwei weitere Fahrwerksvarianten an: Bei der Komfortauslegung wird das Fahrzeug etwas tiefer gelegt, behält aber dennoch die komfortablen Eigenschaften bei, und schließlich kann der Kunde ein adaptives Fahrwerk wählen.

Sowohl Benziner (B 180, B 200) als auch Diesel (B 180 d, B 200 d und B 220 d) hat Mercedes neu entwickelt und für die Abgasnorm Euro 6d-Temp fit gemacht. Der bei der Fahrvorstellung einzige verfügbare Benziner B 200 (daneben standen nur zwei Diesel für erste Testfahrten bereit) konnte in der Leistungsentfaltung nicht so recht überzeugen. Zwar bringt er aus nur 1,3 Litern Hubraum 120 kW/163 PS und 250 Newtonmeter Drehmoment auf die Kurbelwelle, aber in Kombination mit der 7-Gang-Doppelkupplungs-Automatik wirkt er eher etwas müde und akustisch beim Anfahren und Beschleunigen ziemlich aufdringlich. Wer aufs Gaspedal drückt, beschleunigt den B 200 immerhin in 8,2 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Bei 223 km/ erreicht das Auto seine Höchstgeschwindigkeit. Im genormten Mix werden 5,6 l/100 km angegeben, in der Praxis kommt man kaum unter sieben Liter.

Vom Fahreindruck spürbar harmonischer gibt sich der B 220 d. Dazu trägt nicht zuletzt die 8-Gang-Automatik bei, die schneller und passender schaltet. Der Diesel leistet 140 kW/190 PS und 420 Newtonmeter Drehmoment ab 1.600 Touren. Erstmals ist er quer eingebaut und hat einen zweiten SCR-Kat. Seine Kraft holt er sich -wie auch der kleinere 200 d (110 kW/150 PS, 320 Nm) - aus zwei Litern Hubraum. Laut Mercedes-Manager Jörg Bartels erreichen B 200 d und B 220 d sogar als erste im Segment die Euro-6d-Norm, die noch strenger als Euro 6d-Temp ist.

MBUX-Multimediasystem: Das elegante Display generiert wie schon in der A-Klasse ein neues Raumgefühl. © Hersteller



Bei den Assistenzsystemen ist der aktive Abstandshalter neu, zudem ist der aktive Bremsassistent erweitert worden. Vorerst schaltet die B-Klasse grundsätzlich mit Doppelkupplungsgetrieben.

Die Preise für die neue B-Klasse starten bei 31.874 Euro. An die Kunden ausgeliefert wird der Minivan-Mercedes, der nicht nur in puncto Cw-Wert dynamischer geworden ist, ab Februar 2019.

Ingo Reuss

Mercedes B-Klasse in Kürze:

Wann sie kommt: Auslieferung ab Februar 2019

Wen sie ins Visier nimmt: BMW 2er Active Tourer, VW Golf Sportsvan

Was sie antreibt: Benziner mit 136 und 163 PS, Diesel mit 150 und 190 PS

Was sie kostet: Ab 31.874 Euro

Was noch kommt: Weitere Motoren (beispielsweise B 180 d), Allradantrieb, Versionen mit manuellem Getriebe