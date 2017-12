Die Autoshow von Los Angeles (noch bis 10. Dezember) beschließt traditionell das Autojahr. Elektromobilität wird in Kalifornien groß geschrieben, energisch stellt man sich diesbezüglich auch US-Präsident Trump entgegen. Auch wenn das Tesla Model 3 in L.A. seinen ersten Messeauftritt absolviert: Die überwiegende Zahl der Hingucker sind SUVs, Sportwagen und Pick-ups.

So mancher hält den Sportsvan für die biederste Golf-Variante. Gelegentlich wird er sogar als "Rentner-Golf" diskreditiert. Das schmälert aber nicht seinen Erfolg, der sich auf Praktikabilität und gutes Raumangebot gründet. Analog zum normalen Golf hat jetzt auch der Sportsvan ein Update erfahren.

Die Wahl zum "Car of the Year" geht in die Endrunde: Aus insgesamt 37 Modellneuheiten des vergangenen Jahres hat eine unabhängige Jury nun sieben Finalisten gewählt. Die 60 Juroren aus 23 europäischen Ländern entscheiden jetzt, wer die ebenso begehrte wie traditionsreiche Trophäe gewinnt. Der Sieger wird Anfang März bekanntgegeben.