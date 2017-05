Neuer CX-5: Mazda möbelt seinen Bestseller auf

NÜRNBERG - In Deutschland ist der CX-5 Mazdas wichtigstes, da meistverkauftes Auto. Dieser Tage rollt der Nachfolger zum Händler. Optisch ist er nur vorsichtig retuschiert worden. Dafür hat sich in Sachen Technik mehr getan: Im August kommt das neue Topmodell, dessen 194-PS-Benziner mit Zylinderabschaltung auf sparsam getrimmt wird. Und während andere schon den Abgesang auf den Diesel anstimmen, expandiert Mazda hier in erstaunlichem Maße.

Mazda CX-5: Wahlweise ist er mit Front- oder Allradantrieb zu haben. Foto: Hersteller



Von allen japanischen Herstellern baut Mazda derzeit die schönsten Autos. Das dürfte auch dem CX-5 zum Erfolg verholfen haben, der im Konkurrenzumfeld von VW Tiguan, Nissan Qashqai und Hyundai Tucson unterwegs ist - ein nicht eben dünn besiedeltes Gebiet. Markenintern hat das 2012 vorgestellte SUV inzwischen den Mazda 3 vom Thron gestoßen. 60 Prozent seiner Käufer holt sich der CX-5 von anderen Marken, "nicht wenige von deutschen Premiumherstellern", wie Mazda-Sprecher Jochen Münzinger sagt.

An diesem Wochenende rollt die zweite Generation in die Showrooms. Dramatisch verändert zeigt sie sich nicht, aber doch effektiv auf eine modernere, nachgeschärfte Linie gebracht. Den Lebensraum der Passagiere kennzeichnen ein sehr ordentliches Platzangebot, bequeme Sitze und wertige Materialien; der inzwischen unerlässliche Klavierlack, Chromapplikationen und (gegen Aufpreis) Leder addieren sich zu durchaus premiumwürdigen Ambiente. Bei den Instrumenten hinterm Lenkrad verharrt der CX-5 in der analogen Welt, ein digitales Kombiinstrument ist derzeit noch nicht vorgesehen.

Zwei verschiedene Head-up-Displays

Verschiedene neue Komfortdetails machen den Passagieren das Leben leichter, alsda wären Sitzheizung für den Fond und ein Head-up-Display, das die Infos in die Windschutzscheibe projiziert. Alternativ dazu gibt es eine einfachere Lösung mit Plexiglasscheibe. Schließlich lässt sich die Heckklappe jetzt elektrisch öffnen und schließen. Das Gepäckabteil fasst 506 bis 1620 l, variabel ist es dank einer dreigeteilt umlegbaren und neigungsverstellbaren Rücksitzlehne.

Schon das Basismodell hat u.a. LED-Scheinwerfer und Audiosystem. Foto: Hersteller



Die motorseitig wichtigste Neuheit liefert Mazda erst im August an. Dann debütiert das neue Top-Triebwerk Skyactiv-G 194, ein Benziner mit 2,5 l Hubraum, 194 PS und Zylinderabschaltung, das dem CX-5 einen Verbrauchsschnitt von 7,1 l/100 km bescheren soll und - immer in Verbindung mit Allradantrieb, 6-Stufen-Automatik und Topausstattung "Sports Line" - ab 37.990 Euro kostet.

Zum Marktstart bietet sich Kunden die Wahl zwischen zwei Benzinern und zwei Dieseln. Der Einstieg erfolgt mit dem 165 PS starken Zweiliter-Benziner zu 24.990 Euro und in Prime-Line-Level, das unter anderem City-Notbremsassistent, Start-Stopp-System, elektrisch einstellbare und beheizbare Außenspiegel, LED-Scheinwerfer, Klimaanlage, Audiosystem mit Lenkradbedientasten und Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer umfasst.

Allradantrieb und Automatik

Allradantrieb gibt es erst ab zweithöchster "Exclusive"-Ausstattung und in Kombination mit dem 160-PS-Benziner, macht mindestens 32.190 Euro. Wer Automatik will, zahlt 1800 Euro drauf. Bei den Dieseln geht es mit zwei Litern Hubraum und 150 PS los (ab 27.090 Euro), Automatik und Allrad lassen sich hier schon dazubuchen. Darüber angesiedelt findet sich der 2,2-l-Diesel mit 175 PS und einem recht opulenten Drehmoment von 420 Nm. Hier kommt man um Sports-Line-Ausstattung und Allradantrieb nicht herum, mindestens 37.990 Euro werden fällig. Die beiden Selbstzünder erfüllen die EU-6-Norm, allerdings ohne Zutun von SCR-Kat und AdBlue.

Komfortabel: Die Heckklappe öffnet und schließt optional auch elektrisch. Foto: Hersteller



Auf der Straße überzeugt der CX-5 mit ruhigem, kontrollierten Fahrverhalten und prima Lenkpräzision, Narben im Straßenbelag fängt er souverän ein. Das Arsenal an Assistenzsystemen ergänzt Mazda jetzt durch einen erweiterten City-Notbremsassistenten mit Fußgängererkennung, Verkehrszeichenerkennung (auf Basis der Navi-Daten) sowie einen Stauassistenten mit Stop&Go-Funktion. Und dem optionalen Matrix-Licht sind Zusatzfunktionen wie blendfreies Fernlicht und Autobahn-Modus vergönnt.

Diesel für die USA

Alternative Antriebsformen wie Hybrid, Plug-in-Hybrid oder rein elektrische Mobilität gibt es für den CX-5 nicht. Das erste EV (Electric Vehicle) der Japaner soll 2019 auf den Markt kommen. Während andere den Abgesang auf den Diesel abstimmen, hält Mazda ihm nicht nur die Treue, sondern expandiert sogar. "Ohne einen hochmodernen, sauberen Diesel kann man unserer Meinung nach in diesem Segment nicht erfolgreich sein", sagt Mazda-Deutschland-Chef Bernhard Kaplan mit Hinblick auf den CX-5. Demnächst soll er ausgerechnet in den USA auch als Diesel auf den Markt kommen. Im Nicht-Diesel-Land Japan verkauft er sich zu bemerkenswerten 75 Prozent als Selbstzünder - während der kleinere CX-3 dort sogar ausschließlich als dieselnde Alternative zum Hybrid angeboten wird.

Ulla Ellmer

Mazda CX-5 in Kürze:

Wann er kommt: Am 19./20. Mai

Wen er ins Visier nimmt: VW Tiguan, Ford Kuga, Nissan Qashqai, Hyundai Tucscon & Co.

Was ihn antreibt: Benziner mit 165 und 160 PS, Diesel mit 150 und 175 PS

Was er kostet: Ab 24.990 Euro

Was noch folgt: Topmodell Skyactiv-G94 mit 194 PS und Zylinderabschaltung

Was gut gefällt: Attraktives Design, gute Ausstattung, souveränes Fahrverhalten

Was weniger gefällt: Navi nicht immer zuverlässig, viel Schwarz am Armaturenträger, keine alternativen Antriebstechniken