Die C-Klasse gehört zu den Baureihen, die für Mercedes das größte Verkaufsvolumen einfahren. Ein solches Modell will gehegt und gepflegt werden. Deshalb kümmern sich die Schwaben jetzt mit einem umfangreichen Update um ihr Erfolgsmodell. Vor allem der neue C200-Benziner mit 48-Volt-Generator ist eine Kaufempfehlung.

Wenn man so will, ist der Ceed der Golf von Kia. Ein wichtiger Volumenträger also. Die jetzt vorgestellte dritte Generation bringt moderne Fahrhilfen wie einen Stauassistenten mit, macht nicht nur den Diese sauber und liefert das Versprechen auf interessante Varianten wie einen eleganten Shooting Brake ab.