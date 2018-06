Neben dem Fiesta ist der Focus das wichtigste Zugpferd im Ford-Programm. Entsprechend großer Bedeutung kommt dem Modellwechsel auf die nunmehr vierte Generation zu. Gründlich umgekrempelt wurde der Kompakte, mit zeitgemäßem Infotainment, modernen Assistenzsystemen und frischem Design fitgemacht fürs nächste Leben. Zeitgleich mit dem Fünftürer startet der in Deutschland besonders beliebte Kombi "Turnier". Die dritte Karosserievariante bleibt uns vorenthalten.

Die C-Klasse gehört zu den Baureihen, die für Mercedes das größte Verkaufsvolumen einfahren. Ein solches Modell will gehegt und gepflegt werden. Deshalb kümmern sich die Schwaben jetzt mit einem umfangreichen Update um ihr Erfolgsmodell. Vor allem der neue C200-Benziner mit 48-Volt-Generator ist eine Kaufempfehlung.

Wenn man so will, ist der Ceed der Golf von Kia. Ein wichtiger Volumenträger also. Die jetzt vorgestellte dritte Generation bringt moderne Fahrhilfen wie einen Stauassistenten mit, macht nicht nur den Diese sauber und liefert das Versprechen auf interessante Varianten wie einen eleganten Shooting Brake ab.