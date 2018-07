Pkw-Maut im Urlaub: Wo - und wie viel?

Straßenbenutzungs-Gebühren in Europa - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Im Zeitalter der Billigflüge ist die Autoreise eine mitunter gar nicht so günstige Option. Neben den Spritkosten belasten in vielen Ländern auch Mautgebühren das Urlaubsbudget, teils sogar für Umweltzonen. Eine Übersicht:

Pkw-Maut: Für Autobahnen, Schnellstraßen, Tunnels oder Passstraßen muss oftmals bezahlt werden. © dpp AutoReporter



Pkw-Maut: Für Autobahnen, Schnellstraßen, Tunnels oder Passstraßen muss oftmals bezahlt werden. Foto: dpp AutoReporter



Österreich: Mautpflicht auf Autobahnen und Schnellstraßen. 10-Tages-Vignette 9 Euro, zwei Monate 26,20 Euro. Auch als digitale Vignette erhältlich (www.asfinag. at), dann aber erst ab dem 18. Tag nach Kauf gültig. Extra-Maut für Arlberg-, Felbertauern-, Gleinalmund Karawankentunnel sowie sechs Passstraßen.

Schweiz: Jahresvignette zu 35,75 Euro erforderlich. Auch online bestellbar (z. B. tolltickets.de, www.adac-shop.de/Vignetten/). Weitere Mautstellen an einigen Alpenpässen, am Großen-St.- Bernhard- und am Munt-la-Schera- Straßentunnel.

Italien: Entfernungsabhängige Autobahnmaut. Bezahlung an Mautstationen in bar, mit Kredit- bzw. Bankkarte oder der Guthabenkarte Viacard (online beim Automobilclub ACE, reisen.ace.de/shop/vignetten). Gebühren für einige Passstraßen und Tunnel.

Frankreich: Maut auf blau markierten Autobahnen. Bezahlung an Automaten in bar oder mit Kreditkarte, mitunter auch mit abgezähltem Geld in Trichter. Oder via Transponder (bipandgo.com/de). Kostenpflichtige Umweltplakette für Paris, Grenoble, Lille, Lyon, Straßburg und Toulouse (certificat-air.gouv.fr/de). Einige gebührenpflichtige Tunnel und Brücken.

Kroatien: Autobahnen mautpflichtig. Bezahlung an Mautstationen in bar (Euro oder Landeswährung Kuna, Rückgeld in Kuna), mit Kredit- oder Bankkarte bzw. via Transponder (www.hac.hr).

Spanien: Streckenbezogene Maut auf privat betriebenen Autobahnen. Bezahlung an Mautstationen in bar, mit Kreditkarte oder via Transponder (bipandgo.com/de).

Vignetten: Ohne "Pickerl" sollte man sich besser nicht erwischen lassen. © ADAC



Vignetten: Ohne "Pickerl" sollte man sich besser nicht erwischen lassen. Foto: ADAC



Niederlande: Westerschelde- und Kiltunnel je 5 Euro.

Belgien: Liefkenshoek-Tunnel 6 Euro.

Dänemark: Brücke über Storebaelt 34 Euro, Öresund-Verbindung nach Schweden 59 Euro.

Polen: Autobahnen mautpflichtig. Bezahlung an Mautstationen in bar (Euro in Scheinen, Landeswährung Zloty, Rückgeld in Zloty) oder mit Kredit- oder Bankkarte (V PAY, Maestro). Auf bestimmten Strecken (A2, A4) auch mit Transponder ViaAuto (viatoll.pl/de).

Tschechien: Autobahnen und Schnellstraßen meist vignettenpflichtig. Zehn Tage 13 Euro, ein Monat 18 Euro. An grenznahen Tankstellen, an der Grenze oder online etwa unter www.adac-shop.de/Vignetten/

Slowakei: Autobahnen und Schnellstraßen mautpflichtig. E-Vignette an Verkaufsstellen, online (eznamka.sk/ de) oder per App. 10 Tage 10 Euro, 30 Tage 14 Euro.

Slowenien: Autobahnen und Schnellstraßen mautpflichtig. Vignette 7 Tage 15 Euro, 1 Monat 30 Euro. An grenznahen Tankstellen, in DARS-Vertriebsstellen oder online unter www.adac-shop.de/Vignetten/

ule