Renault Koleos: Plädoyer für den Diesel

Kein Benzin- oder Hybridantrieb - Großes SUV - vor 17 Minuten

NÜRNBERG - Auf den ersten Blick mutet die Methodik unpopulär an: Bei seinem SUV-Flaggschiff Koleos verzichtet Renault komplett auf Benziner oder gar Hybridantrieb und vertraut stattdessen voll und ganz auf Dieselmotoren. Auf den zweiten Blick macht dieses Vorgehen freilich Sinn, denn europaweit halten Selbstzünder im betreffenden Marktsegment einen Anteil von weit über 80 Prozent. Der mit und ohne Allradantrieb erhältliche Koleos rollt zu Preisen ab 30.900 Euro an.

Oberhalb von Captur und Kadjar positioniert, ist er das Top-SUV im Modellprogramm der Franzosen. © Hersteller



Oberhalb von Captur und Kadjar positioniert, ist er das Top-SUV im Modellprogramm der Franzosen. Foto: Hersteller



Die SUV-Zulassungen boomen auch in den größeren Klassen. Kein Wunder, denken manche, weil die großen Autos mit Dieselmotor so sparsam sind und der Kraftstoffpreis günstig. Wäre da nicht die in letzter Zeit sich hochschaukelnde Dieselkrise, weil die Schadstoffe (insbesondere NOx) die Norm überschreiten. Ist der Diesel also "out"? Nein, sagen die Experten und bei Renault geben sie eine eindeutige Antwort. Den neuen Koleos bieten die Franzosen ausschließlich mit Dieselmotoren an. Auf Nachfrage ist auch kein Benziner geplant, nicht mal ein im Segment durchaus verbreiteter Hybrid. Basta!

Renault bietet den "Mid-Size"-SUV ab 30.900 Euro an. Dafür erhält der Kunde den 1.6 dCi, der 130 PS auf die Vorderräder leitet. Dagegen aktiviert der Koleos 2.0 dCi stramme 177 PS und bullige 380 Newtonmeter Drehmoment. Letzterer ist immer mit Allrad 4WD kombiniert.

Den Koleos gibt es nur mit einer 130- bzw. 177 PS starken Selbstzündermotorisierung. © Hersteller



Den Koleos gibt es nur mit einer 130- bzw. 177 PS starken Selbstzündermotorisierung. Foto: Hersteller



Robuste Optik

Schon die Optik soll signalisieren, wer da kommt. Kraftvoll und robust das Äußere, so setzt der Koleos laut Renault die eingeschlagene Design-Linie fort, "ähnlich athletisch wie der Talisman". 4,67 Meter misst der SUV in der Länge, 1,68 Meter in der Höhe. Im Radstand sind es 2,71 Meter. Das bringt viel Platz im Innenraum, nicht zuletzt im Fond und im Gepäckabteil. 498 Liter (dachhoch: rund 730 Liter) bis maximal 1706 Liter bei umgeklappter Rückbank passen hinein. Optional kann die Heckklappe mit Fußsensor geöffnet werden.

Die großen Vordersitze, die sogar mit Ventilation erhältlich sind, bieten gute Seitenführung. Der Sitzkomfort kommt nicht zu kurz, typisch französisch. Ein- und Ausstieg könnten dank des großen Öffnungswinkels der Türen vorn und hinten kaum bequemer sein. Richtig mitgedacht hat man auch insofern, als über die Seitenschweller gezogene Türverkleidungen dafür sorgen, dass die Hosenbeine beim Einsteigen sauber bleiben.

Etwas aufdringliche Akustik

Bei den Motoren empfiehlt sich der stärkere Selbstzünder, wenn man öfters auf längeren Strecken unterwegs ist. Allerdings wird er akustisch etwas aufdringlich, wenn er bei der Beschleunigung aus dem Stand gefordert wird (0 auf 100 km/h in 10,7 Sekunden). Apropos Akustik: Bei den ersten Probefahrten auf finnischen Autobahnen mit maximalem Tempolimit von 120 km/h empfanden wir die Abrollgeräusche als ziemlich laut. Als Normverbrauch werden beim 177-PS-Aggregat mit Sechsganggetriebe 5,3 l/100 km angegeben; 5,8 l/100 km sind es beim neu entwickelten stufenlosen, aber mit Übersetzungsstufen ausgerüsteten CVT-Getriebe "X-tronic". Im ersten Praxistest haben wir 7,3 l/100 km abgelesen. Sparsamer - zumindest auf dem Papier - gibt sich die ausschließlich als Fronttriebler verfügbare Einstiegsvariante mit nur 4,6 im genormten Mix, entsprechend 120 g/km CO2. Beide Turbodiesel haben Vierventiltechnik, variable Turbinengeometrie und Start-Stopp.

Bilderstrecke zum Thema Renault fährt den neuen Koleos vor Der Koleos ist das größte SUV im Renault-Programm, die Franzosen positionieren ihn oberhalb von Kadjar und Captur. Bewusst verzichtet man bei ihm auf Hybridantrieb oder Benziner, sondern setzt ausschließlich auf Diesel. Europaweit, so heißt es, sei diese Antriebstechnik nach wie die Nachgefragteste im Segment.



Mit dem variablen Allradantrieb lässt sich ausschließlich die stärkere Version ordern. Auf der Autobahn wählten wir manuell "2WD", per Kippschalter einstellbar ist aber auch "Auto"(-matik) oder 4x4 "Lock" als Sperre fürs Gelände, die bis 40 km/h zu 50:50 sperrt. Einen recht schwierigen Offroad-Parcours bewältigten wir mit dem Koleos ohne Probleme. Böschungswinkel von 19 und 26 Grad, dazu ordentlich Bodenfreiheit (21 cm) tragen dazu bei. Für die Anhänger-Fraktion nicht unwesentlich: Der Koleos kann bis zu zwei Tonnen ziehen.

Assistenzsysteme serienmäßig

Umfangreich angebotene Fahrerassistenzsysteme sorgen für mehr Sicherheit. Bereits in der Stufe "Life" sind Spurhaltewarner und Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitswarner an Bord, dazu der der Notbremsassistent, der nötigenfalls bis zum Stillstand abbremst. Ab "Intens"-Ausstattung serienmäßig sind der Tote-Winkel-Alarm und der Fernlichtassistent. Weitere Systeme basieren auf Radar, Kamera und Ultraschall.

Je nach Ausstattungsvariante gibt es einen quer oder hochkant (Foto) installierten Bildschirm. © Hersteller



Je nach Ausstattungsvariante gibt es einen quer oder hochkant (Foto) installierten Bildschirm. Foto: Hersteller



Zur Ausstattung des "Life" zählen bereits Klimaautomatik, quer-formatiger 7-Zoll-Touchscreen, 3 D-Soundsystem, 17 Zoll-Alufelgen und die Einparkhilfe hinten. Nicht zufällig wird die Stufe "Intens" am häufigsten bestellt: Sie beinhaltet 18-Zoll-Räder, zusätzlich LED-Hauptscheinwerfer, Rückfahrkamera und getönte Seitenscheiben, außerdem den hochformatigen 8,7-Zoll-Touchscreen. Dieser größere 22-Zentimeter-Bildschirm wird optional auch für die Einstiegsvariante geliefert.

In der Topausstattung "Initiale Paris" geht es besonders gediegen zu: Mit dabei sind 19-Zöller, Nappaleder, Bose Surround-Soundsystem, Akustikverglasung und die über Fußsensor auslösbare elektrische Heckklappe. Hier muss aber einiges hingeblättert werden, denn für die "Initiale"-Spitzenversion sind 44.500 Euro fällig. Als Extrawünsche bleiben nur noch der Einparkassistent und das große Glasdach übrig. Wer weniger ausgeben will, kann außer der Basisversion 1.6 dCi den 2.0 dCi 4WD für 35.150 Euro (Sechsgang) bestellen, der mit der Automatik X-tronic 37.050 Euro kostet. Die Renault-Strategen begründen im Übrigen den Verzicht auf einen Benziner beim Koleos mit einem europaweiten Anteil der Diesels von 85 Prozent in diesem Segment. Im Bestellmix macht der stärkere Motor voraussichtlich 60 Prozent aus. Beginn der Auslieferung ist am 24. Juni.

Illustre Konkurrenz

Die Renault-Manager ordnen das neue Modell unter den luxuriösen Vertretern der Zunft ein. In der gehobenen SUV-Mittelklasse trifft der Koleos demnach unter anderem auf den X3 und den Q5 der Premium-Marken BMW und Audi, aber auch auf Rivalen wie den neuen Skoda Kodiac. Es warten viele Konkurrenten, es wird also nicht einfach sein, sich ein Stück vom Kuchen abzuschneiden, zumal dann, wenn sich große SUV zukünftig schlechter verkaufen lassen. Dennoch besteht für Renault kein Grund zur Sorge: Unter dem Koleos sind in der Modellpalette Captur und Kadjar positioniert - und damit haben die Franzosen jetzt die SUV-Segmente ziemlich komplett besetzt.

Ingo Reuss

Renault Koleos in Kürze:

Wann er kommt: Auslieferung ab 24. Juni

Wen er ins Visier nimmt: Audi Q5, BMW X3, Skoda Kodiaq etc.

Was ihn antreibt: Ausschließlich Vierzylinder-Diesel mit wahlweise 130 und 177 PS

Was er kostet: Ab 30.100 Euro