Saab kommt zurück - fast

Wiedergeburt als Elektroauto - NEVS 9-3 EV - vor 27 Minuten

NÜRNBERG - Saab gehört zu den klangvollsten Namen der Automobilgeschichte. Unter ihren Fans besitzt die verblichene schwedische Marke bis heute Kultstatus. Zumindest der Saab 9-3 soll jetzt wiederkehren. Allerdings unter neuem Namen. Der NEVS 9-3 EV ist ein reines Elektroauto. Präsentiert wird er nächste Woche auf der CES Asia in Shanghai. Der neue 9-3 soll Teil eines Carsharing-Projekts werden.

Das Erbe des Vorgängers ist unübersehbar: Der NEVS 9-3 zitiert vor allem an der Front das einstige Schweden-Modell. © Hersteller



2012 war alles vorbei. Vor fünf Jahren trat der schwedische Hersteller Saab den Weg in die Insolvenz an. Ein bitterer Gang für die Marke selbst und auch für deren zahlreiche Fans. Kurz nach dem Krieg, im Jahr 1949, waren die ersten Saab-Modelle vom Band gelaufen, jahrzehntelang erfreuten sie sich eines guten Rufs als Fahrzeuge für Individualisten. Doch irgendwann stimmten die Zahlen nicht mehr. Nach einer Dekade im Besitz von General Motors (GM) wurde Saab 2010 an den niederländischen Kleinserienhersteller Spyker Cars verkauft. Auch das ging nicht gut. 2012 übernahm dann das japanisch-chinesische Nachfolgekonsortium NEVS (National Electric Vehicle Sweden) das, was von Saab noch übrig war. Doch auch dieser Neustart misslang, denn GM stellte sich quer, indem es die Herausgabe von Lizenzen verweigerte, die für die Entwicklung neuer Modelle nötig gewesen wären. 2014 wurde die Produktion dann endgültig eingestellt, in Trollhättan gingen final die Lichter aus.

Fährt elektrisch: Der NEVS 9-3 EV soll mit einer Akkuladung 300 Kilometer weit kommen. © Hersteller



Nicht Saab, sondern NEVS

Jetzt soll aber tatsächlich ein neuer 9-3 auf den Markt kommen. Schönheitsfehler: Saab wird er nicht heißen. Warum? Man wolle die eigene Identität betonen, sagt NEVS treuherzig. Nicht ganz nachvollziehbar, denn der traditionsreiche Name ist schließlich ein zugkräftiges Verkaufsargument. In Wirklichkeit steckt denn auch anderes dahinter. Der Automobilhersteller Saab war einst als Tochtersparte aus dem Flugzeugbauer Saab hervorgegangen. Noch immer gibt es den schwedischen Flugzeug- und Rüstungskonzern Saab AB, und der hat die Nutzung des Namens Saab schlicht untersagt.

Gesichtszüge des Vorgängers

Der neue NEVS 9-3 EV ist ein reines Elektroauto, das optisch sehr deutlich an seinen Saab-Vorgänger erinnert. Vor allem die Frontpartie trägt deutliche Züge des Schweden-Modells. Die Produktion wird in der nordchinesischen 15-Millionen-Metropole Tianjin erfolgen, 200.000 Autos könnten dort jährlich vom Band laufen. In Tianjin ist auch ein Carsharing-Projekt geplant, in dessen Mittelpunkt der 9-3 steht und das 2018 anläuft. Neben reinem Carsharing sollen auch weitere Mobilitätsdienstleistungen angeboten werden.

NEVS: Das steht für National Electric Vehicle Sweden. Grafisch erinnert der Schriftzug an den von Tesla. © Hersteller



Zwischenzeitlich war auch im Gespräch gewesen, dass NEVS in Kooperation mit Tübitak (der staatlichen Türkischen Anstalt für Wissenschaftliche und Technologische Forschung) ein Elektrofahrzeug auf Basis des 9-3 für die Türkei entwickelt und baut. Noch vor seiner Insolvenz hatte auch Saab selbst an einer elektrischen Version des 9-3 getüftelt.

300 Kilometer Reichweite

Nach Herstellerangaben schafft der neue NEVS 9-3 EV mit einer Akkuladung eine Reichweite von 300 Kilometern. Die Batterien liefert das chinesische Unternehmen CATL an. Laut NEVS liegen bereits 150.000 Vorbestellungen für den stromernden 9-3 vor. Vorgestellt wird er auf der Consumer Electronics Show CES Asia (7. bis 9. Juni 2017). Dort steht er nicht allein: Mit dem 9-3X Concept Car präsentiert NEVS gleichzeitig eine SUV-Variante.

