Schlechte Noten für Dashcams

Kameras im ADAC-Test – Viele Kritikpunkte

NÜRNBERG - Der ADAC und die Fachzeitschrift "c't" haben neun Dashcams getestet. Keine von ihnen schaffte ein "gut" oder gar ein "sehr gut".

Kamera-Auge: Immer mehr Autofahrer wollen sich so Beweismittel im Falle eines Unfalls sichern. Foto: ADAC



Seit der Bundesgerichtshof Grünes Licht für die Verwendung von Dashcam-Materialien als Beweismittel vor Gericht gegeben hat, montieren sich immer mehr Autofahrer eine solche Kamera ins Auto. Grund genug für den ADAC, Dashcams im Test zu überprüfen. Gemeinsam mit der Elektronikzeitschrift "c't" nahm der Club neun Geräte zwischen 17 und 300 Euro unter die Lupe. "Eine gute Autokamera gibt's noch nicht", wurde anschließend als Ergebnis festgehalten.

Datenschutzrechtliche Probleme

Die Kritik entzündete sich zunächst an datenschutzrechtlichen Problemen. Dass der BGH die erwähnten Filmaufnahmen vor Gericht zulässt, ist nämlich an bestimmte Bedingungen geknüpft. So dürfen die Autokameras nicht permanent filmen, zudem müssen die Persönlichkeitsrechte Dritter gewahrt bleiben. In Werksausstattung nahmen die getesteten Dashcams aber sehr wohl ständig auf. Nach gewisser Zeit werden die auf einer SD-Card abgespeicherten Daten dann überschrieben. Damit dann nicht auch Unfallaufnahmen der Löschung anheimfallen, sollen Sensoren im Falle eines Unfalls oder einer Vollbremsung reagieren und sozusagen einen Schreibschutz auslösen. Bei den Kameras "Blackvue" und "iTracker" funktionierte dies indes nicht.

Testergebnisse: Sieben Kandidaten erhielten ein "befriedigend", zwei ein "ausreichend". Foto: ADAC



Verbesserungsbedürftige Bildqualität

Bei allen Modellen konstatierten die Tester Schwierigkeiten mit der Saugnapf-Befestigung, die bei einem Crash nach oben klappte und dann – wenig sinnstiftend – nur noch den Himmel filmte. Ebenfalls bei allen Kandidaten wurde die verbesserungsbedürftige Bildqualität bemängelt. Und der Umstand, dass das Stromkabel lose zum Zigarettenanzünder führt. Die Tester raten deshalb dazu, den Einbau einem Fachmann anzuvertrauen.

Keine Dashcam brachte es somit zu einem "guten" oder "sehr guten" Testergebnis. Die Kameras von DMAX, iTracker, Garmin, Rollei, Apeman, Blackvue und Transcend trugen immerhin noch ein "befriedigend" davon, während TrueCam und die preisgünstige 17-Euro-Kamera von Navgear mit "ausreichend" bewertet wurden.

epr